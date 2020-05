Jurassic World 4 se produit probablement, Dominion ne mettra pas fin à la franchise / au film

Quand directeur Colin Trevorrow et écrivain Derek Connolly ravivé le parc jurassique franchise avec Jurassic World, on disait que c’était le début d’une trilogie. Jurassic World: Dominion a été supposé non seulement mettre fin à cette nouvelle trilogie, mais peut-être conclure la franchise dans son ensemble, en particulier avec des goûts de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum de retour pour la suite. Cependant, le producteur franchisé Frank Marshall a révélé que Jurassic World 4 pourrait finir par être dans les cartes depuis qu’il appelle cette dernière suite « le début d’une nouvelle ère. «

Collider s’est récemment entretenu avec Frank Marshall à l’appui du prochain documentaire musical Laurel Canyon, qu’il a produit pour Epix. Leur conversation a inévitablement tourné Jurassic Park / Jurassic World la franchise. Lorsqu’on a demandé à Marshall si Jurassic World: Dominion a été considérée comme la conclusion de la franchise, le producteur a nié « avec effusion » une telle pensée. Marshall a ajouté:

« Les dinosaures sont maintenant sur le continent parmi nous, et ils le seront pendant un certain temps, j’espère. «

Est-ce à dire qu’il existe déjà des plans pour Jurassic World 4? Cela semble être le cas, mais Marshall garde peut-être simplement la porte ouverte en tant que producteur. Après tout, ce n’est pas parce que Trevorrow et Connelly ont prévu que ce soit une trilogie que cela doit s’arrêter là. Trevorrow a travaillé sur le Domination script avec Emily Carmichael, alors peut-être qu’elle a apporté quelque chose de nouveau à la table pour étendre la portée de la Jurassic World franchise encore plus.

Bien qu’il y ait de bonnes chances Chris Pratt et Bryce Dallas Howard finiront leur temps Jurassic World, peut-être Le juge Smith ou Daniella Pineda peuvent reprendre le flambeau en reprenant leurs rôles. Leur présence ne serait probablement pas suffisante pour diriger la franchise, mais ils pourraient créer une sorte de pont vers une nouvelle série de films avec un casting de nouveaux personnages. Peut-être que le retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum pourrait également déclencher une sorte de nouveau chapitre pour leurs personnages. Ou peut-être que nous avons juste besoin d’une nouvelle liste entièrement.

Personnellement, je pense que nous avons besoin d’une pause Jurassic Park / Jurassic World donc une partie de l’anticipation peut se reconstituer. Il n’y a que beaucoup de choses qui peuvent être faites avec cette franchise, principalement en raison des limites de ce qui peut être fait avec les dinosaures pour créer une histoire fascinante sans devenir trop ridicule. Dans 10 ou 15 ans, nous pouvons revenir en arrière et faire Univers Jurassique, où un parc à thème est construit sur Mars, et les dinosaures s’échappent encore une fois parce que la planète les rend plus forts que jamais. Le le Power Rangers et le gardiens de la Galaxie doivent être appelés pour nettoyer ce gâchis. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Appelle-moi, Hollywood.

À partir de maintenant, Jurassic World: Dominion devrait arriver le 11 juin 2021, mais nous verrons si cela tient après que les retards de production à Hollywood aient empêché les caméras de rouler. Restez à l’écoute.

