Jurassic World 3: Les fans peuvent gagner une chance d’être mangés par un dinosaure

Dans le cadre de la collecte de fonds All In Challenge, les fans peuvent participer pour gagner la chance d’être mangé par un dinosaure dans le prochain Jurassic World: Dominion. Un fan chanceux peut gagner la chance d’être mangé par un dinosaure dans le prochain Jurassic World: Dominion.

Le premier Jurassic World a relancé les dinosaures sont de nouveau une véritable franchise en 2015 avec un grand succès, gagnant plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde. La suite, Jurassic World Fallen Kingdom avait gagné moins mais était toujours considérée comme une victoire financière.

Le prochain versement devrait achever la trilogie et clore la franchise. Bien qu’il soit actuellement prévu pour la sortie en juin 2021, il pourrait être repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, qui a temporairement interrompu la production. Le réalisateur du film, Colin Trevorrow, est toujours en train de monter le film à la maison pour éviter tout retard supplémentaire.

Malgré le retard de la production, Chris Pratt utilise Jurassic World Dominion pour collecter des fonds pour une bonne cause. Pratt est la dernière célébrité à avoir rejoint le All In Challenge, qui a rassemblé un grand nombre de personnalités bien connues pour aider à collecter des fonds pour les organisations alimentaires pendant la pandémie de coronavirus.

Comme l’acteur l’avait partagé sur Twitter, les fans peuvent saisir la chance de gagner l’opportunité d’être mangé par un dinosaure dans Jurassic World Dominion en faisant un don à la campagne.

Il y a d’autres célébrités qui ont rejoint le défi, notamment Hugh Jackman et Ryan Reynolds, qui ont accepté de mettre de côté leur querelle bien documentée pour vendre de la limonade à quiconque remporte leur loterie. Il est difficile de dire ce qui semble le plus attrayant, celui ou être mangé par un dinosaure.

La pandémie de coronavirus a lourdement touché presque tous les aspects de la vie quotidienne, et il est clair que l’industrie du divertissement n’est pas restée indemne. En cette période d’incertitude immense, il est rafraîchissant de voir des nouvelles positives, et le All-In Challenge semble certainement en faire la promotion. Si vous avez déjà rêvé d’être mangé par un énorme dinosaure, votre heure est venue.

