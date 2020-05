Jurassic World 3: date de sortie, statut de renouvellement et autres dernières mises à jour

– Publicité –



Mises à jour de Jurassic World 3: Le monde des dinosaures se prépare avec une partie 3 très attendue et étonnante qui sortira en 2021! Ainsi, tous les fans et le public vous préparent à voir des dinosaures sur grand écran au cours de l’année à venir.

Jurassic Park a été gravé dans l’histoire d’Hollywood comme l’un des excellents et grands films jamais produits. Il est composé de trois parties, la première partie qui est diffusée en 2001. Par la suite, la partie suivante approche 14 ans plus tard que la première partie, en 2015.

Jurassic World 3: Statut de renouvellement

Le directeur de la franchise Jurassic World est Steven Spielberg. Has essaie depuis quelques années de construire un redémarrage au fil des ans. Cependant, il semble qu’il ait fallu beaucoup de temps pour finalement sortir. Jurassic World a reçu un certain nombre de commentaires productifs de la part des critiques et des fans.

– Publicité –

Et on dirait que le film vaudra la peine d’attendre et de regarder. Avec de nombreuses sections exceptionnelles présentes ainsi que la technologie actuelle pour présenter comment les temps ont évolué. Le succès du premier film permet la production et la création de la deuxième partie de cette franchise, Jurassic World: The Fallen Kingdom.

Cette deuxième partie du film, cependant, n’a pas fait le poids de la fanfare de la première partie. Cependant, il a encore acquis d’énormes revenus au box-office. C’est 1,3 milliard de dollars dans le monde et cela se confirme pour la 3ème partie du film.

Jurassic World 3: détails

Le producteur du film est Spielberg. Et il continuera à faire partie du film en tant que producteur. Cela garantit que la troisième partie sera dirigée par Colin Trevorrow. C’est lui aussi qui est le directeur du premier Jurassic World. La troisième partie s’intitule Jurassic World Dominion. Il a été confirmé sur sa production de la partie 3 du film en février 2020.

Jurassic World 3: Date de sortie

La date de sortie de la troisième partie devrait être diffusée le 11 juin 2021, à partir de maintenant. Alors que le monde est confronté à un statu quo en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, nous ne pouvons garantir que les dates seront retardées. Mais cela pourrait très bien arriver. Depuis la majorité des dates de sortie de la série Web et des films ont connu des retards.

L’intrigue sera écrite par Emily Carmichael, qui a fait partie du film Pacific Rim: Uprising. Le réalisateur du film Trevorrow a raconté le film en tant que « Célébration de tout ce qui a existé dans la franchise jusqu’à présent. »

– Publicité –