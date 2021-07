Jungle Cruise : à partir de quel âge un enfant peut-il regarder le film ?

Vous vous demandez si Jungle Cruise est adapté aux enfants ? Jungle Cruise est classé PG-13 pour l’action, l’aventure et la violence aux Etats-Unis. Bien qu’il soit basé sur une attraction Disney, Jungle Cruise peut être sombre, surtout pour les jeunes enfants. Imaginez une rencontre entre Indiana Jones et Pirates des Caraïbes. Voici ce que les parents doivent savoir au sujet de Jungle Cruise.

Jungle Cruise est-il adapté aux enfants ?

Bien que le film soit inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland, Jungle Cruise offre bien plus que la nostalgie de l’attraction. Cette aventure emmène le public dans un voyage à sensations fortes sur l’Amazone avec le capitaine de Jungle Cruise Frank Wolff (Dwayne Johnson) et le Dr Lily Houghton (Emily Blunt), chercheur et botaniste intrépide.

Personne ne prendra Lily au sérieux en tant que scientifique puisqu’il s’agit d’une femme, alors elle vole (nous dirons plutôt emprunte) un artefact à Londres et se rend dans la jungle amazonienne pour découvrir un arbre ancien, les Larmes de la Lune, dont on dit qu’il possède d’incroyables capacités de guérison. Cependant, on dit aussi que l’arbre est protégé par la jungle et que d’autres personnes sont mortes en essayant de trouver l’arbre et d’utiliser ses pouvoirs.

Lily rencontre Frank, un capitaine un peu louche, et l’engage pour les guider, elle et son frère, vers le bas de la rivière sur son bateau charmant mais branlant. Alors qu’ils se lancent dans l’aventure, ils rencontrent Sam le marchand, un prince allemand qui ne reculera devant rien pour atteindre l’arbre, et des Conquistadors espagnols (peut-être) maudits. Ajoutez à cela d’autres dangers et des forces surnaturelles, et les enjeux deviennent de plus en plus importants pour Lily et Frank.

Jungle Cruise - Bande-annonce officielle (VF) | Disney

Lire cette vidéo sur YouTube

Pourquoi Jungle Cruise est conseillé à partir de 10 ans ?

Jungle Cruise est déconseillé aux moins de 10 ans pour l’action et les personnages effrayants. Le film peut être sombre et a un côté fantôme à la Pirates des Caraïbes. Certains des méchants et des personnages sont assez horribles et dégoûtants. J’ai parfois détourné le visage, car je ne suis pas fan des serpents, des insectes, des bestioles, etc. En gros, des choses que l’on trouve en Amazonie.

Il y a de la violence avec des armes à feu, des lances, des combats, des coups de poing, des combats à mains nues, des mains brûlées, des explosions, etc. Une scène implique un tigre en images de synthèse qui pourrait être effrayant pour les jeunes enfants. Un personnage parle de son homosexualité et des personnes qui l’ont ostracisé à cause de cela.

Jungle Cruise est-il adapté pour les enfants de moins de 10 ans ?

Si votre famille est habituée au parc d’attraction Disney, vous reconnaîtrez la nostalgie et les clins d’œil de Jungle Cruise aux fans. Cependant, il ne s’agit pas d’une réplique de l’attraction, et la seule chose que les jeunes enfants apprécieront peut-être, ce sont certaines des blagues cucul de l’attraction, qui sont hilarantes.

Jungle Cruise est plein d’action mais ce n’est pas un film pour enfants. Les enfants peuvent-ils l’apprécier ? Absolument, s’ils aiment l’aventure et les films comme Pirates des Caraïbes et Indiana Jones. Faites simplement attention aux éléments effrayants et aux personnages en péril.

Dwayne Johnson et Emily Blunt ont une tonne de charisme, et ils font le film, avec Jack Whitehall comme bonus charmant et hilarant. Oui, vous allez rire aux blagues et aux jeux de mots de Skipper Frank, comme vous le faites chez Disney.

Dwayne Johnson a décrit Emily Blunt comme une Indiana Jones au féminin, et je n’irais pas aussi loin, mais son esprit et son énergie sont contagieux. Elle délivre la bonne dose de culot et d’esprit pour faire de ce personnage un modèle pour les jeunes filles, ayant même l’audace de porter un pantalon au début des années 1900.

Jesse Plemons et Edgar Ramirez font des méchants effrayants et effrayants, et ils jouent bien leurs rôles. L’ensemble du casting est remarquable, et ils nous permettent tous d’échapper à la réalité pendant quelques heures. Le problème de Jungle Cruise est qu’il essaie parfois d’en faire trop. Il se passe beaucoup de choses, et cela peut être chaotique. Certaines images de synthèse sont discutables, et le film est trop long.

Un film d’été fantastique, Jungle Cruise est une promenade amusante pour toute la famille (littéralement et dans les films), et si vous ne me croyez pas, vous êtes dans… l’incrédulité.

Pour rappel, Jungle Cruise est disponible au cinéma en France à compter de ce mercredi 28 juillet.