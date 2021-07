Jungle Cruise 2 : Y aura-t-il une suite au film Disney ?

Jungle Cruise, réalisé par Jaume Collet-Serra (The Passenger, Esther), est un film d’aventure basé sur l’attraction du parc à thème Disney du même nom. Situé à l’époque de la Première Guerre mondiale, il raconte l’histoire du capitaine Frank Wolff, du Dr Lily Houghton et de son frère MacGregor, qui voyagent dans les profondeurs d’une jungle amazonienne à la recherche de l’arbre de vie, un arbre mythique qui aurait capacités de guérison miraculeuses.

Le film est une balade familiale qui agit comme une source engageante d’évasion de notre vie quotidienne. Naturellement, les téléspectateurs doivent être curieux de savoir si une autre aventure aussi enchanteresse nous attend sous la forme d’une suite au film. Dans ce cas, permettez-nous de partager tout ce que nous savons sur une suite potentielle de « Jungle Cruise ».

Date de sortie de la suite de Jungle Cruise

Le film Jungle Cruise est sorti par Walt Disney Studios Motion Pictures le 28 juillet 2021 au cinéma en France. Il a reçu un accueil mitigé de la part des critiques qui ont loué la dynamique de couple étrange entre ses deux protagonistes mais ont critiqué l’écriture.

Pour ce qui est d’une suite, aucune annonce officielle n’a été faite par le studio. Cependant, le casting du film a déjà exprimé son intérêt à revenir pour de nouvelles aventures, et des discussions auraient eu lieu entre Disney et le coproducteur Dwayne Johnson pour continuer l’histoire. Il est probable que le studio attendra de voir la réaction du public et la performance du film au box-office avant d’annoncer officiellement une suite.

Même si une suite devait voir le jour dans les mois à venir, les plannings chargés de ses acteurs principaux pourraient entraîner un temps considérable avant que Jungle Cruise 2 ne puisse être terminé. Par conséquent, Jungle Cruise 2 pourrait arriver sur nos écrans dans le courant 2024, au plus tôt.

Casting de la suite de Jungle Cruise

Jungle Cruise met en vedette Dwayne Johnson dans le rôle du capitaine Frank “Skipper” Wolff, Emily Blunt dans le rôle du Dr Lily Houghton et Jack Whitehall dans le rôle de MacGregor Houghton dans les rôles principaux. Édgar Ramírez, Jesse Plemons et Paul Giamatti dans le rôle d’Aguirre, du prince Joachim et de Nilo Nemolato, respectivement, les rejoignent dans des rôles de soutien. Vous pouvez consulter notre article sur les personnages et acteurs du film pour en savoir plus.

L’alchimie entre Dwayne Johnson et Emily Blunt a été un moment fort du film original et une suite sans leur implication semble peu probable. Par conséquent, le duo pourrait reprendre leurs rôles dans Jungle Cruise 2, tandis que Jack Whitehall pourrait également potentiellement revenir. L’implication des autres membres de la distribution dépendra de l’intrigue de la suite. L’acteur Kevin Hart, qui collabore fréquemment avec Dwayne Johnson, pourrait figurer dans la suite avec d’autres nouveaux ajouts à la distribution.

Attention la suite de cet article contient des spoilers sur Jungle Cruise

Intrigue de Jungle Cruise 2

Dans l’apogée de Jungle Cruise, il est révélé que Frank est en fait mort et que son esprit a été maudit pour rester sur l’île. Avec le dernier pétale de l’Arbre de Vie, Lily et MacGregor parviennent à ramener Frank à la vie et à briser sa malédiction. Frank déménage ensuite à Londres pour vivre avec Lily. Bien que la fin du film ne crée pas de suite, cela laisse une table rase pour que le suivi recommence.

Jungle Cruise 2 pourrait suivre Frank, Lily et MacGregor dans un autre voyage vers l’inconnu. Lily poursuivra probablement ses recherches botaniques et pourrait découvrir une nouvelle source pour recréer les capacités de guérison de l’arbre de vie. La suite pourrait comporter des éléments de science-fiction par opposition aux éléments fantastiques de son prédécesseur pour garder les choses fraîches.

Pour rappel, Jungle Cruise est actuellement à l’affiche dans les cinémas français depuis le 28 juillet.