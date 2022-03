Jujutsu Kaisen 0 : date de sortie, personnages, tout savoir sur le film dérivé

La sortie d’un film dérivé de Jujutsu Kaisen centré sur un tout nouveau personnage, et son histoire déchirante, approche à grands pas.

Jujutsu Kaisen n’a peut-être diffusé qu’une seule saison de 24 épisodes, mais ce nouvel anime populaire a déjà droit à un film dérivé.

Intitulé Jujutsu Kaisen Movie 0, le film constitue une rareté parmi les films d’animation puisqu’il s’agit d’une préquelle directement adaptée du manga, et qu’il se concentrera sur un tout nouveau personnage.

Le film préquel suivra Okkotsu, qui a été souvent mentionné mais jamais vu dans l’anime, mais qui a été révélé dans une bande-annonce qui a recueilli plus de 6 millions de vues.

On peut dire que le film Jujutsu Kaisen suscite beaucoup d’intérêt. Voici tout ce que nous savons sur ce film dérivé.

Date de sortie du film Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen 0 est sorti au Japon le vendredi 24 décembre 2021. En France, la date de sortie de Jujutsu Kaisen Movie 0 est programmée pour le 16 mars 2022.

Les films d’animation arrivent généralement sur les marchés internationaux quelques mois après leur sortie japonaise. Il n’est donc pas surprenant qu’on ait dû attendre 3 mois après le pays du soleil levant.

La date de sortie au Japon, le 24 décembre, n’eétait cependant pas une coïncidence, car la plupart des événements de l’histoire du manga se déroulent à cette date.

JUJUTSU KAISEN 0 | Le 16 mars au cinéma

Une première bande-annonce du film est sortie en mars 2021, et était principalement composée d’animatiques. Une seconde bande-annonce, très brève, a été diffusée en juillet, mettant en valeur les superbes animations et la bande-son du film.

L’affiche a été publiée en juin 2021, en même temps que la date de sortie au Japon.

Les personnages de Jujutsu Kaisen 0

Comme le film est une préquelle, cela signifie que les personnages habituels de la première année de Jujutsu Kaisen, tels que Yuji, Megumi et Nobaro, n’apparaîtront pas dans le film. En revanche, les deuxièmes années Maki Zenin, Toge Inumaki, Panda et le professeur Satoru Gojo feront une apparition, ainsi que de nouveaux personnages intéressants…

Yuta Okkotsu

Yuta Okkotsu est un tout nouveau personnage de l’anime Jujutsu Kaisen. Le film racontera son histoire et expliquera ses liens avec les élèves de Jujutsu High.

D’après l’arc de l’enfant maudit que le film adaptera, Yuta sera rongé par la culpabilité et les remords après la mort de son amie d’enfance Rika dans un accident de la route, mais reviendra sous la forme d’un esprit. Cependant, son esprit maudit n’est pas la fille dont il se souvient, mais un être vengeur et monstrueux qui protège Yuta avec une violence inquiétante.

Incapable de contrôler Rika, Yuta prévoit de s’isoler toute sa vie, jusqu’à ce que son professeur Satoru Gojo l’encourage à s’inscrire au lycée de Jujutsu pour pouvoir affronter son amie d’enfance.

Yuta est mentionné à plusieurs reprises dans l’anime, notamment par Satoru Gojo qui en dit le plus grand bien, tandis qu’Aoi Todo déclare vouloir se battre contre Yuta en un contre un. Yuta doit donc acquérir une sacrée réputation dans ce film…

Rika Orimoto

Rika Orimoto est une amie d’enfance de Yuta qui meurt dans un tragique accident de voiture. Cependant, après sa mort, elle est transformée en un esprit maudit vengeur connu sous le nom de la Reine des Malédictions, et passe des années à hanter Yuta. Yuta s’inscrit alors au lycée Jujitsu dans le but de briser la malédiction et de la laisser passer dans l’au-delà.

Satoru Gojo

Satoru Gojo est un professeur de Jujitsu High et l’un des personnages principaux de la série Jujitsu Kaisen. Il est un sorcier Jujitsu de grade spécial et peut utiliser son pouvoir de malédiction pour contrôler le monde qui l’entoure de plusieurs façons différentes. Il est largement considéré comme le plus fort des sorciers Jujitsu, ce qui lui confère une grande influence et lui vaut le respect des autres sorciers.

Satoru est déjà apparu dans l’anime Jujutsu Kaisen, où il enseigne à Yuji, Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki.

Maki Zenin

Maki Zenin est un personnage secondaire dans l’anime Jujutsu Kaisen où elle apparaît en deuxième année – mais elle est un personnage principal dans Jujutsu Kaisen 0, qui se déroule un an plus tôt.

Maki est issue de la prestigieuse famille Zenin, mais a été rejetée en raison de son manque d’énergie maudite. Plutôt que d’être la servante du clan, Maki s’est enfuie à Jujutsu High, utilisant des lunettes pour voir les malédictions et faisant usage d’une force surhumaine après être née avec une restriction céleste.

Toge Inumaki

Également en deuxième année dans l’anime Jujutsu Kaisen, Toge Inumaki a hérité de la famille Inumaki de techniques de parole maudite rares et puissantes. Il garde donc sa bouche couverte et utilise des ingrédients de boules de riz pour parler, car le pouvoir de sa voix peut affecter les malédictions selon la façon dont il utilise ses mots.

Panda

Panda ressemble littéralement à un panda, mais il est en fait un cadavre maudit ayant subi une mutation abrupte, qui est doué de sensations et qui grandit et mûrit en vieillissant. Également en deuxième année dans la série télévisée, Panda fait partie de l’événement d’échange entre sœurs de l’école avec Maki et Toge.

Intrigue du film Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen est un préquel d’anime rare qui adaptera le manga Jujutsu Kaisen 0, qui était à l’origine un spin-off unique mais qui a depuis été ajouté rétroactivement à la série principale en tant qu’arc de l’enfant maudit (aucune référence à la pièce de théâtre Harry Potter cependant !).

Se déroulant un an avant les événements de la série télévisée, le film racontera l’histoire de Yuta Okkotsu, dont l’amie d’enfance Rika est morte lorsqu’il était jeune. Cependant, l’esprit de Rika a été maudit et suit désormais Yuta sous la forme d’une entité monstrueuse, nuisant à son entourage et poussant même Yuta à éviter tout contact humain.

Cependant, il rencontre alors le professeur Satoru Gojo qui encourage Yuta à rejoindre le lycée Jujutsu et à apprendre comment briser la malédiction.

Se sentant responsable de ce qui est arrivé à Rika et à tous ceux que la malédiction a blessés, Yuta doit retrouver sa confiance et son estime de soi à temps pour une dernière confrontation avec Rika, avec l’espoir de pouvoir enfin la libérer.

Le passé de Yuta ayant fait l’objet d’un film, il est fort probable que Yuta apparaisse dans la deuxième saison de l’anime Jujutsu Kaisen si la série populaire est renouvelée.