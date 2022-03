Jujutsu Kaisen Chapitre 177 : Date et heure de sortie

Le chapitre 176 de Jujutsu Kaisen nous a donné plus d’informations sur le jeu Culling. Le dernier épisode, Sendai Colony (partie 3), voit Yuta combattre Takako Uro, dont la technique maudite lui permet de contrôler le ciel. Uro a montré quelques attaques intrigantes lors de son combat avec Yuta, où nous avons découvert que sa technique utilise le ciel comme une surface, lui permettant de le manipuler à volonté.

Cependant, dans une tournure intéressante des événements, Yuta refuse de se battre contre Uro ! Au lieu de cela, il lui demande pourquoi il choisit de se battre malgré sa force. Uro révèle alors des informations intéressantes sur tous les mages réincarnés qui sont apparemment revenus de l’enfer. Elle explique que seuls ceux qui sont morts à regret ont accepté l' »invitation » de Kenjaku et sont revenus.

Les mages réincarnés voient dans le Jeu de la mort l’occasion d’une seconde vie. Uro explique que puisque ni elle ni les autres n’ont la moindre idée de la motivation première de Kenjaku, ils pensent qu’il est sage d’accumuler le plus de points possible. Cependant, Yuta ne comprend pas leur logique et se demande pourquoi elle est si désespérée pour son propre bien. Uro se souvient avec colère de quelqu’un de son passé et demande à Yuta s’il est du clan Fujiwara.

Cependant, Ishigori attaque soudainement le duo, apparemment jaloux de leur « flirt ». La technique maudite d’Ishigori lui permet de tirer d’énormes faisceaux d’énergie de ses cheveux en forme de canon. Autre rebondissement, Uro et Yuta décident tous deux de combattre Ishigori. Le combat entre Yuta et Ishigori commence, et Ishigori esquive facilement une attaque dévastatrice.

Date de sortie de Jujutsu Kaisen Chapitre 177

Jujutsu Kaisen est une série manga hebdomadaire, dont les nouveaux chapitres sont publiés chaque dimanche dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha. Le début de l’arc de la colonie de Sendai s’avère être quelque chose de très intéressant. Ishigori semble être le dernier adversaire de Yuta si Uro ne veut pas se battre ensuite.

Nous sommes impatients de voir ce qui se passera dans Jujutsu Kaisen Chapitre 177, qui sortira le dimanche 6 mars 2022. Le prochain chapitre nous montrera probablement un combat intéressant avec Yuta et Uro, en espérant qu’ils feront équipe contre Ishigori. Les fans peuvent consulter les dates de sortie du prochain chapitre ci-dessous.

Heure de sortie de Jujutsu Kaisen Chapitre 177

La série de mangas préférée du Japon, Jujutsu Kaisen, sera lancée avec le nouveau chapitre à l’heure habituelle, minuit JST ; cependant, l’heure de sortie est différente pour les fans du monde entier. En France, le chapitre 177 de Jujutsu Kaisen sera dispo le 6 mars à 16h00.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 177 en ligne ?

Les fans de la série manga Jujutsu Kaisen peuvent lire les derniers chapitres sur le site officiel de Viz Media ou sur Mangaplus, le portail manga anglophone de Shueisha. Les traductions anglaises des nouveaux chapitres sont généralement publiées sans trop de retard. Les fans peuvent également télécharger l’application Viz ShonenJump ou l’application officielle Mangaplus sur leur téléphone pour suivre leurs séries de mangas préférées.