Jujubee a étrangement créé un jeu vidéo COVID pour Steam

L’une des sorties de jeux les plus étranges que nous ayons vues pendant la crise sanitaire actuelle est la sortie de Jujubee COVID: l’épidémie. Bien que beaucoup d’entre vous lisant ceci ne pensent pas qu’il soit sage de sortir un jeu si étroitement lié à l’épidémie de COVID-19, la société a pris la position que le jeu est là pour vous informer sur ce que c’est que de travailler pour un groupe comme l’Organisation mondiale de la santé en essayant de contenir une épidémie comme celle-ci. Le jeu utilise même des données réelles collectées à partir de rapports de l’OMS simulant la propagation du virus, car vous prenez maintenant les devants en essayant de le contrôler. Le jeu n’a pas encore de prix, mais il devrait sortir le 9 mai 2020. Voici quelques informations supplémentaires sur le jeu des développeurs.

Chez Jujubee, nous avons toujours pensé que les jeux devraient aborder des sujets actuels et sérieux. Dans le cas de notre jeu documentaire historique KURSK, nous avons abordé le sujet de la tragédie des sous-marins russes et à quelle fin une course aux armements pourrait conduire, dans Deep Diving Simulator, nous nous sommes concentrés sur les questions liées à l’écologie et à la protection de notre monde sous-marin, et Realpolitiks s’attaque au problème du terrorisme et des migrations. Dans COVID: The Outbreak, nous permettons aux joueurs de faire face au sujet le plus actuel et le plus touchant de tous – une pandémie d’un virus dangereux.

En tant que leader de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), votre tâche consiste à contenir la propagation d’un coronavirus et à sauver l’humanité avant qu’il ne soit trop tard. En plus de la gestion de crise, le jeu fournit aux joueurs des informations sur la façon de se comporter en cas d’épidémie, les actions à entreprendre et comment se protéger et protéger leurs proches de la manière la plus efficace. Le jeu est basé sur les données publiées par l’OMS et sur les informations acquises auprès d’experts et de consultants. Grâce à vos actions, vous pourrez voir à quel point il est difficile de gérer pendant une crise, quel impact diverses décisions peuvent avoir sur une lutte efficace contre une épidémie mondiale, qui peut être causée par l’écoute des charlatans ou le manque d’équipement médical approprié .

Le virus s’adaptera à vos actions au moyen d’une mutation, vous devez donc prévoir et prendre en compte ses capacités de transmission, le temps d’incubation, la résistance aux médicaments et bien plus encore. Décidez si un pays doit fermer ses frontières et mettre ses citoyens en quarantaine pour réduire le nombre de nouvelles infections, ou construire de nouveaux hôpitaux et tentes d’urgence pour accélérer la guérison des personnes déjà infectées. Choisis sagement.