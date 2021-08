Jugée coupable sur France 3 : trahison, vengeance, secrets de famille et meurtres au menu de la série

Envie d’un bon moment de suspense devant la télé ? Eh bien, vous serez servi puisque France 3 lance ce soir le 17 août à partir de 21h05 sa nouvelle série dramatique intitulée « Jugée coupable ». Composée de six épisodes, la chaine a ainsi programmé la diffusion de deux épisodes par semaine, de quoi faire le bonheur de nombreux téléspectateurs à la recherche de nouvelles séries à suivre. Il s’agit d’une nouveauté qui a été créée et réalisée par Franck Ollivier, à qui l’on doit déjà des titres comme « Interpol » ou encore « Le temps est assassin » avec Garance Thenault, Pierre-Yves Bon ainsi que Jérôme Anger à l’affiche. À l’occasion de son lancement sur France 3, on a ainsi décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle saga de l’été avant d’aller la voir.

« Jugée coupable », de quoi ça parle ?

Si vous avez déjà eu l’occasion de voir les autres œuvres de Franck Ollivier, vous savez surement que le cinéaste est un vrai expert quand il s’agit de réaliser un projet dans le genre dramatique, policier et même le thriller. C’est justement ce qu’il nous a également réservé dans cette nouvelle série avec Garance Thenault. Une incroyable et mystérieuse histoire assez simple, sans grande originalité, mais très efficace qui promet de maintenir l’intérêt des téléspectateurs jusqu’au grand dénouement final.

« Jugée coupable » nous emmènera donc suivre l’histoire d’une jeune femme de 25 ans fraichement débarquée dans un village ou plus précisément à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, il s’agit de Lola Morand. À son arrivée, c’est l’incompréhension totale pour la jeune femme puisque la propriétaire de l’hôtel, Inès Leroux-Battaglia, lui informe qu’il n’y a jamais eu d’entretien de prévu. En parallèle, elle reçoit un message lui demandant de lire le journal local dans lequel elle découvre qu’un horrible meurtre a eu lieu le même jour presque vingt-cinq ans plus tôt en marquant à jamais la région. De plus, outre le fait que Lola ait été appelée à venir au village pour un faux entretien, elle remarque également que tous les habitants du coin la regardent très bizarrement comme s’ils avaient vu un fantôme.

Cependant, il y a une bonne raison à cela, car Lola est le portrait craché de la femme assassinée il y a vingt-cinq ans. Et la jeune femme va ensuite découvrir que la victime de ce crime n’est autre que sa véritable mère, dont la rumeur au village dit qu’elle avait mérité ce qui lui est arrivé. Qui était donc en réalité cette femme assassinée vingt-cinq ans auparavant ? S’agit-il vraiment de sa mère et qui est donc son vrai père ainsi que l’identité de l’assassin ? Et pourquoi l’avoir tuée ? Autant de questions que Lola devra répondre en menant elle-même son enquête. C’est ainsi dans ce climat de vengeance très inquiétant et oppressant que le cinéaste nous emmènera cette fois-ci à travers ces six épisodes.

Qui verra-t-on au casting de cette mini-série ?

À part cette incroyable histoire, le cinéaste nous a également réservé une belle surprise du côté du casting. La minisérie intitulée « Jugée coupable » sera ainsi portée par Garance Thénault, dans le rôle de Lola Morand ainsi que de sa défunte mère Manon Jouve. Une grande comédienne que nous avons déjà pu voir dans d’autres grandes productions comme « Plus belle la vie », « Candice Renoir », « Profilage » ou encore « Nina ». À ses côtés, nous verrons également Pierre-Yves Bon dans le rôle du capitaine Clément Neuville (Meurtres dans le Jura, La Garçonne), Vincent Winterhalter dans le rôle de Michel Jourdan (Nicolas Le Floch, Le sang de la vigne), Jérôme Anger dans le rôle de Georges Battaglia (Les enfants du secret, Le pont des oubliés), Aurélie Vaneck (Plus belle la vie), dans le rôle de Gaëlle Jourdan, Elodie Frenck (Les Petits meurtres d’Agatha Christie, Les Bracelets rouges), Inès Melab (De bas étage), Alexis Loret (La Faute à Rousseau), Farouk Bermouga (Demain nous appartient) et Gabrielle Lazure (Un si grand soleil, Versailles).

JUGÉE COUPABLE Bande Annonce VF (2021) Garance Thenault, Elodie Frenck

Avec ce beau petit monde au casting, tous les ingrédients de toute bonne saga de l’été sont donc réunis pour en faire un franc succès. Donc, si vous êtes fans du genre ou si vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à suivre, rendez-vous chaque semaine à partir de ce soir à 21h05 sur France 3 pour découvrir cette nouvelle minisérie « Jugée coupable ». À noter que le titre est déjà disponible en avant-première sur Salto pour les plus impatients.