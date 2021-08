Jugée coupable : qui est l’actrice qui joue le rôle de Inès Leroux ?

Parfois, on voit un acteur ou une actrice dans un film ou une série et son visage est familier. Pourtant, on n’arrive pas à se souvenir où on l’a déjà vu ni comment cette personne s’appelle. Dans Jugée coupable diffusé à compter de ce mardi 17 août sur France 3, il y a de nombreux acteurs et actrices que vous avez forcément déjà vu dans d’autres longs-métrages ou séries tv. Nous allons nous attarder sur l’actrice qui joue le rôle de Inès Leroux dans Jugée coupable.

Qui joue Inès Leroux dans Jugée coupable ?

L’actrice d’Inès Leroux, la fille de Georges Battaglia et meilleure amie de Manon Jouve, est incarnée par Élodie Frenck. L’actrice de 47 ans est franco-helvético-péruvienne. Elle doit sa triple nationalité du fait que son père, Nahum Frenck est péruvien, tandis que sa mère, Sylviane Roche est française et qu’elle est née à Lausanne en Suisse. Maman de 2 enfants, Abel, 10 ans et Esteban Abraham, 4 ans, Elodie Frenck est mariée à Hervé Ruet. Son mari est assistant-réalisateur, ils se sont rencontrés à l’âge de 17 ans puis se sont séparés. Alors que l’actrice a échappé au tsunami en Thaïlande en 2004, elle décide de le recontacter et depuis ils sont ensemble et ont donc eu 2 enfants.

Dans quelles séries et quels films a-t-on déjà vu Elodie Frenck ?

Véritable caméléon, il est parfois difficile de reconnaître physiquement l’actrice. En revanche, sa voix est facilement reconnaissable entre 1000. Son rôle le plus marquant à la télévision française est celui de Marlène Leroy, la secrétaire à la Marylin Monroe doublée de Joan de Mad Men, dans Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, rôle pour lequel Elodie Frenck a obtenu le prix jeune espoir féminin au festival de la fiction tv de la Rochelle en 2013.

Mais la secrétaire évaporée n’est pas le seul rôle qu’Elodie Frenck a décroché. En effet, elle a une belle filmographie à son palmarès. Côté téléfilm, vous avez pu la voir récemment dans Le Pont du Diable (Marina Fazergues), Meurtres à Pont-L’Évêque (Marion Letellier) ou encore La Clinique du docteur H (Cathy). Cette année, outre Jugée coupable, vous avez pu la voir sur France lors de la diffusion de Intraitable en début d’année, et vous la verrez prochainement dans Et doucement rallumer les étoiles de Thierry Petit où elle jouera le rôle de Laure, une mère de jumelles de 15 ans qui va vivre un véritable drame familial.

Au cinéma, Elodie Frenck a joué aux côtés de grands acteurs français, notamment dans Les Morsures de l’aube d’Antoine de Caunes, France Boutique de Tonie Marshall, Rose et Noir de Gérard Jugnot, L’Arnacoeur de Pascal Chaumeil ou encore dans Deux au carré aux côtés de Olivier Sitruk et Arthur Jugnot.

Côté série, bien sûr, comme on l’a déjà évoqué, Elodie Frenck joue le rôle de Marlène dans Les Petits meurtres d’Agatha Christie, mais c’est loin d’être la seule série tv dans laquelle l’actrice s’est illustrée. En effet, on a pu la voir apparaître dans des épisodes de Avocats et Associés, PJ, Alice Nevers, le juge est une femme, Femmes de loi, Fais pas ci, fais pas ça, Capitaine Marleau ou encore Joséphine, ange gardien…. Dans des rôles plus récurrents, Elodie Frenck a joué Lise dans Guerre et Paix, Juliette Valle dans Suspectes, Elsa Meyer dans Faites comme chez vous, Mélanie Coville dans La Pire semaine de ma vie ou encore Agathe dans Les Bracelets rouges.

Vous avez maintenant l’occasion de la re-découvrir dans Jugée coupable, la série diffusée sur France 3 pendant 3 mardis à compter de ce 17 août ou sur Salto.