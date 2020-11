Judy Sheindlin arrive sur IMDb TV avec un nouveau programme d’audience

Judith Sheindlin commandé au streaming. La majesté Judy la nouvelle émission de cour sans titre de la star (aka Judy Justice) feu vert par Amazon Studios pour diffuser en particulier sur Télévision IMDb. Service de streaming gratuit et financé par la publicité d’Amazon pour sa nouvelle émission. Le juge sans titre Judy Sheindlin Projet, donné par Sox Entertainment de Scott Koondel. Et il mettra en vedette le style décisionnel de Sheindlin avec une nouvelle collection de cas. Et aussi avec les accusés et les jugements.

Qui est Judy Sheindlin?

«La juge Judy Sheindlin est une personnalité de la télévision qui a diverti des millions de fans pendant des décennies», ont déclaré Lauren Anderson et Ryan Pirozzi. Qui est codirecteur de la rédaction de contenu et de la programmation pour IMDb TV! «Alors que nous renforçons la gamme IMDb TV d’originaux ambitieux et de haute qualité d’Amazon Studios. Et après, nous sommes débordés pour offrir aux clients un programme judiciaire. L’émission du légendaire juge Sheindlin qui, sans dilemme, est le meilleur de l’industrie.

J’entends que l’émission a été sélectionnée pour plus de 100 épisodes. Et c’était supposé être la commande initiale la plus complète pour un streamer. C’est également la principale émission de cour sur un programme de streaming car le genre a un aliment de base de syndication de jour. Et l’épingle depuis plus de décennies. On ne sait pas encore comment les chapitres seront publiés. Que ce soit quotidien, hebdomadaire ou par lots – car il n’y a pas de modèle à partir duquel tirer.

«Je suis ravi d’être sur le marché avec Amazon Studios. Et je renouvelle ce voyage incroyable avec eux sur un nouveau principe est tellement excitant », a déclaré Sheindlin. «J’avais l’habitude de crier après mon mari, Jerry, pour tous les ensembles qu’il avait commandés à Amazon chaque jour. J’ai un bain de bouche adéquat dans les armoires pour garder l’haleine fraîche de toute la planète. Et frais jusqu’au prochain millénaire. La sonnette ne s’arrête jamais de bourdonner. Les chiens ne bafouent même plus les livreurs. Après m’être engagé dans cet accord, je me suis excusé auprès de Jerry. Qui aurait cru que les Sheindlin et Amazon seraient mishpachah? »

Lire la suite: Bande-annonce de la saison 2 de Virgin River: révèle des détails intéressants sur l’intrigue