Judy Greer réfléchit sur le film culte classique Jawbreaker

À la fin des années 90 et à l’aube des années 2000, le classique culte Casse-gueule est sorti en salles avec un film centré sur les adolescents qui ressemblait à une vision comique mais très sombre de la toxicité derrière la popularité et l’ego perçus.

Commençant par un groupe d’amis qui a kidnappé l’un des leurs pour son anniversaire, ils la bâillonnent avec un brise-mâchoire qui entraîne la mort accidentelle et insondable de leur amie. Les filles décident de le couvrir et de transformer une fille impopulaire (Judy Greer) dans l’un d’eux pour garder leur secret. Le film met en vedette Greer, Rose McGowan, Rebecca Gayheart, et Julie Benz, qui a presque immédiatement trouvé une suite pour ses manières de thriller twinged bubblegum-pop.

Dans une récente interview, Greer a parlé de son expérience avec Jawbreaker et de son importance, en disant à la publication: « Je pense que j’ai eu de la chance au début de ma carrière avec un film intitulé Casse-gueule qui a été très accueillie par la communauté gay, et je ne pourrais pas être plus heureuse à ce sujet », a-t-elle poursuivi. beaucoup de choses incroyables. J’étais jeune et je ne savais pas ce que je faisais quand je l’ai fait, et cela a changé ma vie. Et j’ai été vraiment honoré d’en faire partie pour tant de gens. «

Tandis que Casse-gueule n’a pu gagner qu’environ 3 millions de dollars au box-office, le film a vraiment retrouvé une seconde vie qui a maintenu sa réputation pendant plus de deux décennies. Comparé à des films comme Méchantes filles et Bruyères, Casse-gueule a gagné sa place en tant que film d’adolescent influent d’une certaine époque. L’intemporalité de la jeunesse troublée, la popularité, l’amitié et l’identité sont des sujets qui continueront de résonner pendant des années.

