Jude Bellingham explique le déménagement de Dortmund: « Mon premier choix »

Mon Premier Bijou Collier chaine & médaille carrée (or jaune 9ct)

Découvrez ce magnifique collier en or jaune composé dune jolie chaine et dune médaille carré. On ne peut pas faire plus simple et plus sobre que cette médaille. Un prénom, un message, une date,... vous pourrez la personnaliser avec le texte de votre choix.Le collier, fabriqué en France, mesure 42cm et possède