Joyeux Thanksgiving à tous de PhoneArena!

Nous aimerions profiter de cette occasion pour souhaiter à nos fidèles lecteurs un joyeux Thanksgiving. C’est la période de l’année où nous exprimons nos remerciements aux amis et aux membres de la famille pour nous avoir aidés à passer le reste de l’année. Thanksgiving cette année sera un peu différente de celle des années passées. Il n’y aura pas de défilés à regarder à la télévision ou à diffuser sur votre téléphone, et bien que les aéroports restent occupés, certains des parents et amis que vous voyez habituellement à Thanksgiving ne voyageront pas cette année en raison de la pandémie mondiale.

Vous devrez peut-être chercher longtemps et dur pour trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant cette année, mais nous pouvons toujours exprimer nos remerciements à ceux qui sont en première ligne qui ont mis leur vie en danger en essayant de combattre un virus qui a tué des millions de personnes en 2020. Et nous savons également que nous sommes reconnaissants envers nos fidèles lecteurs qui continuent de prendre le temps chaque jour pour lire les dernières technologies mobiles que nous vous servons quotidiennement.

Alors de la part de nous tous à PhoneArena à tous ceux qui célèbrent les vacances, Joyeux Thanksgiving!