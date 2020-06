Joyeux Jour de Mort 3 toujours une possibilité, selon Jason Blum – / Film

Si vous m’aviez dit il y a plusieurs années que quelque chose Jour de la mort heureuse finirait par s’épanouir dans l’une de mes franchises d’horreur préférées de tous les temps, je vous aurais cru, parce que je suis un garçon idiot. Néanmoins, si vous ne vous êtes pas encore livrés aux joies de la Jour de la mort heureuse série, je vous invite à reconsidérer, car ils sont merveilleux. Seuls deux films existent pour le moment, mais les fans – et les personnes impliquées dans les films – en réclament un troisième. Et producteur Jason Blum jure qu’il « fait des heures supplémentaires » pour trouver un moyen d’y arriver.

Jour de la mort heureuse 2U n’était en aucun cas une bombe au box-office. En fait, il a rapporté 64 millions de dollars dans le monde contre un budget de 9 millions de dollars. Mais voici le problème: il n’avait pas de jambes. Au cours de sa deuxième semaine de sortie, le film a chuté de 48%, ce qui n’est pas exactement ce que les gens de Blumhouse aiment voir. Pourtant, les fans de la série – comme moi – espèrent un troisième film. Et apparemment, Jason Blum l’est aussi.

En parlant avec Yahoo, Blum a dit de Jour de la mort heureuse 3: « Laissez-moi vous dire que je fais des heures supplémentaires dessus. Crois moi. » Maintenant, cela me semble un peu fallacieux – juste devant l’argent, Blum! Tu es bon pour ça! Mais bon, il est bon de savoir que Blumhouse n’a pas complètement abandonné l’idée. Jour de la mort heureuse 2U a une configuration pour un troisième film, et à l’époque où la première suite est sortie, scénariste-réalisateur Christopher Landon a déclaré: « J’ai définitivement le troisième film dans ma tête. »

La première Jour de la mort heureuse, sorti en 2017, est très amusant, nous introduisant à Tree Gelbman, un étudiant peu profond (Jessica Rothe). Un arbre se retrouve pris dans un jour de la marmotte-comme la boucle temporelle, où un tueur masqué continue de la traquer et de la tuer le jour de son anniversaire, encore et encore. Le film a réussi principalement grâce à quelques rebondissements intelligents et à la performance de Rothe, qui est de la dynamite. Jour de la mort heureuse 2U suivi en 2019, et il a fini par être encore meilleur que le premier film. Encore une fois, Rothe a brillé et m’a fait demander à haute voix: « Pourquoi diable n’est-elle pas une plus grande star? » La suite a également élargi le monde du premier film et introduit de nouvelles idées étranges (et amusantes).

Rothe est à bord pour un troisième film. Dans une interview passée, elle a déclaré: «J’adorerais avoir la possibilité de terminer la trilogie. Je sais que Chris a tout cartographié dans son cerveau de génie, mais je sais aussi que nous ne voulons le terminer que si nous arrivons à le faire correctement. Je pense que c’est juste une question de voir si cette opportunité existe dans le monde. »

Rothe a ajouté:

« Mais le plus drôle, c’est que j’ai le sentiment que ce soit maintenant ou dans cinq ans ou dix ou vingt ans, si nous retirons un Jamie Lee Curtis de Halloween et Tree revient comme un badass de 50 ans, je sais que nous pourrons raconter le reste de l’histoire. J’adore Tree, j’aime tellement ce personnage et je me sens très, très reconnaissant d’en avoir fait partie. »

J’admire l’optimisme de Rothe, mais j’espère vraiment que nous n’aurons pas à attendre qu’elle ait 50 ans avant d’obtenir ce troisième film. Je ne peux pas attendre aussi longtemps.

