Joyeux anniversaire, Tim Cook, post-Steve Jobs Apple est votre meilleur cadeau d’anniversaire!

Le jour du 60e anniversaire du PDG de l’entreprise la plus rentable au monde, revenons sur ce que cet opposé diamétralement opposé au tempérament de Steve Jobs a réalisé pendant ses neuf années à la tête.

Certes, il avait fait un travail remarquable en mettant sur pied la chaîne d’approvisionnement du géant de la technologie, de sorte que la gestion des opérations quotidiennes de l’entreprise ne serait pas un problème, mais qu’en est-il du composant «visionnaire». Eh bien, avance rapide vers le iPhone 12 saison, et c’est Apple sous Tim Cook.

La performance d’Apple sous Tim Cook

Le 24 août 2011, lorsque Steve Jobs a démissionné de son poste de PDG d’Apple et a donné le règne à Tim Cook, l’action d’Apple a plongé de 5%. Aujourd’hui, l’action d’Apple atteint des niveaux records alors que sa capitalisation boursière oscille autour des deux mille milliards de dollars.

Cours de l’action historique d’Apple

Lorsque Tim Cook a occupé définitivement le poste de PDG chez Apple, remplaçant Steve Jobs pour une deuxième et dernière fois en 2011 (il avait temporairement remplacé Jobs lorsque ce dernier avait pris un congé en 2009), Apple et ses investisseurs n’étaient pas sûrs de comment Cook s’en tirerait après un leader emblématique comme Jobs.

Ce n’est pas seulement le prix de l’action, cependant, car une réserve fédérale imprimante soulève tous les bateaux. Les bénéfices et les marges de revenus d’Apple ont été spectaculaires depuis, et bien au-dessus de ce que Steve Jobs a réussi à réaliser au cours de ses meilleures années à la barre.

Juste dans ce passé « tiède » à cause du quart de pandémie de coronavirus, Apple a réussi à atteindre près de 13 milliards de dollars de bénéfices. De plus, il a atteint son objectif de plus de 50 milliards de dollars de revenus pour son activité de services au cours de l’exercice, une catégorie que Steve Jobs était à peine convaincu de démarrer car il hésitait à autoriser des logiciels tiers dans l’App Store iOS.

En ce qui concerne le nombre d’appareils iOS en circulation, Apple sous Tim Cook a mis plus de ses appareils entre les mains des utilisateurs que Steve Jobs n’a jamais osé rêver, d’où la raison pour laquelle son activité Services enregistre désormais les marges bénéficiaires les plus élevées de toutes. Produits Apple.

L’innovation sous Tim Cook

Rappelez-vous quand le iPhone 4 à L’iPhone 5 allait être le dernier « vrai » iPhone comme c’était le dernier développé sous la direction de Steve Jobs? Eh bien, le Les modèles d’iPhone 12 sont aussi réels qu’ils viennent et portent même la philosophie «salami» de l’entreprise pour introduire des changements incrémentiels qui ont du sens du point de vue de l’utilisateur comme le MagSafe accessoiriser, et embarquez dans un nouveau train technologique seulement quand il a été perfectionné. En plus de prouver son utilité pour les utilisateurs finaux, la technologie devrait, enfin et surtout, devenir moins chère à mettre en œuvre, afin qu’Apple puisse maintenir ces finances saines.

Plus de 1,5 milliard d’appareils plus tard, et avec près de la moitié des téléphones que les Américains utilisent, la tactique du salami d’Apple a fait ses preuves auprès des investisseurs. Mais que s’est-il passé avec une véritable innovation sous Tim Cook, comme la capacité notoire d’Apple à donner aux utilisateurs quelque chose dont ils ne se rendaient même pas compte qu’ils avaient besoin jusqu’à ce qu’Apple l’ait fourni? Vous vous souvenez de l’iPod, de l’exclusivité iTunes ou du stockage des informations du monde à portée de main dans votre poche?

Eh bien, ici l’héritage du garçon d’anniversaire est un peu hasardeux, allant de l’introduction de l’omniprésent AirPods au fameux clavier papillon. Dans le domaine de l’iPhone, Apple de Tim Cook s’est avéré être plutôt un penseur évolutif, souvent un fainéant technologique, et pourtant il a brisé plusieurs des dogmes de la période de Steve Jobs avec un grand succès.

Nous avons maintenant le plus grand choix de tailles d’écran pour iPhone, 4,7 « -6,7 », tandis que Steve Jobs était contre tout ce que votre pouce ne peut pas atteindre, par exemple. En outre, les processeurs de la série A battant tous les records qui permettent des fonctionnalités uniques telles que l’enregistrement vidéo Dolby Vision et la popularisation des caméras de téléphone à objectifs multiples peuvent également être attribués à la période de Tim Cook.

D’un autre côté, Steve Jobs aurait-il des conceptions vertes comme l’encoche Face ID ou la décision d’entrer dans la guerre du streaming vidéo avec Apple TV + malgré ses faibles chances d’être un acteur important?

Nous en doutons en quelque sorte, car Apple sous Tim Cook a troqué le perfectionnisme pour l’adaptabilité. Mais était-ce un petit prix à payer pour devenir l’entreprise la plus emblématique et la plus rentable du monde? Tu nous le dis, mais, en tout cas, bon anniversaire, Tim Cook, ton 60e anniversaire est célébré par une pomme à son plus mûre!