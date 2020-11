Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement de l’UNESCO

Aujourd’hui marque le 19e Journée mondiale annuelle de la science au service de la paix et du développement. Issu de la Conférence mondiale sur la science de 1999 à Budapest, cette journée spéciale symbolise l’importance des sciences dans la société.

Il vise à informer le public sur les développements dans le domaine des sciences et à promouvoir un débat plus large autour des défis importants. L’accent est également mis sur l’importance de la science dans notre vie quotidienne et sur la façon dont nous pouvons l’utiliser pour profiter à l’avenir.

Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay

La crise actuelle doit servir de signal d’alarme sur l’urgence d’un financement et d’un soutien accrus de la recherche scientifique et de la collaboration, qui concerne non seulement les sciences naturelles, mais aussi les sciences sociales et humaines. Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay

Avec les pressions importantes exercées cette année sur notre communauté scientifique, en particulier face aux défis du COVID-19, le thème 2020 est «La science pour et avec la société face à la pandémie mondiale».

«La science peut jouer un rôle très important pour nous aider à surmonter cette crise», a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Le but de la journée est de:

Renforcer la sensibilisation du public au rôle de la science pour des sociétés pacifiques et durables;

Promouvoir la solidarité nationale et internationale pour une science partagée entre les pays;

Renouveler l’engagement national et international pour l’utilisation de la science au profit des sociétés;

Attirez l’attention sur les défis auxquels la science est confrontée pour obtenir un soutien à l’effort scientifique.

La journée aborde trois thèmes principaux cette année: promouvoir la coopération scientifique internationale, améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement et soutenir la reconstruction écologique.

Conformément à ces thèmes, la journée a également organisé une table ronde en ligne qui peut être visionnée ici.

Les particuliers et les institutions sont encouragés à s’impliquer dans la journée en organisant des événements et en créant un dialogue en ligne à l’aide du hashtag #ScienceDay.

