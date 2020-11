Journée internationale de l’homme 2020: oui, elle existe, et c’est aujourd’hui – voici ce que vous devez savoir

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui tombe le 8 mars de chaque année, de nombreux hommes du monde entier se réunissent dans des sections de commentaires en ligne et des conversations informelles sur le lieu de travail pour célébrer leur fête traditionnelle consistant à demander pourquoi il n’y a pas de Journée internationale des hommes. N’est-ce pas sexiste d’avoir une journée pour les femmes, mais pas une journée pour les hommes, demandent-ils? Pourquoi se concentrer sur quelqu’un qui n’est pas moi, alors que tout le monde pourrait se concentrer sur moi? Pourquoi n’y a-t-il pas de Journée internationale des hommes, demandent-ils encore et encore. Il est difficile de dire si la question est rhétorique ou non. Si tel est le cas, cela implique une ironie à propos de la Journée internationale de la femme, un sexisme inhérent qui la sape en tant que tentative de contribuer à l’égalité qu’elle souhaite voir dans le monde. Si ce n’est pas de la rhétorique, cependant, nous avons la réponse: il y a une journée internationale de l’homme, et elle tombe le 19 novembre de chaque année. Elle existe depuis un certain temps. La Journée internationale des hommes a été inaugurée en 1992 par Thomas Oaster, directeur du Missouri Center for Men’s Studies de l’Université du Missouri-Kansas City. Après un début difficile, il a commencé à prendre de l’ampleur dans les années 2000 et a été marqué en Grande-Bretagne de diverses manières depuis 2008. Les enjeux Certains des objectifs de la Journée internationale de l’homme, selon son site officiel, sont de «mettre en lumière certains problèmes graves» , «Faire une différence pour les hommes et les garçons», «célébrer les hommes et les garçons britanniques dans toute leur diversité» et «s’amuser sérieusement». Les thèmes de cette année sont présentés par le site comme suit: Faire une différence positive pour le bien-être et la vie des hommes et des garçons Promouvoir une conversation positive sur les hommes, la virilité et la masculinité Sensibiliser et / ou financer des organismes de bienfaisance soutenant le bien-être des hommes et des garçons Pas assez? Madame Tussaud’s à Londres orne l’ancien Premier ministre David Cameron et Boris Johnson de moustaches pour Movember (Photo: Getty) Il y a aussi Movember, la campagne qui appelle les hommes à faire pousser des moustaches et à collecter des fonds pour une série de problèmes de santé masculins, y compris le cancer de la prostate, des testicules cancer, santé mentale et prévention du suicide. Depuis son lancement en 2003, la campagne a levé plus de 400 millions de livres sterling auprès de plus de 5 millions de participants. Pendant ce temps, depuis quelques années, le comédien Richard Herring a collecté des fonds pour une association caritative de femmes en répondant à toutes les personnes qui demandent avec désinvolture «quand est la Journée internationale des hommes» lors de la Journée internationale de la femme. Son objectif est de 100 000 £, après avoir recueilli 150 000 £ l’année dernière. Attendez, qu’est-ce que la Journée internationale de la femme? La Journée internationale de la femme est «une journée mondiale célébrant les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes» ainsi qu’un appel à l’action pour «accélérer la parité entre les sexes». Il tombe chaque année le 8 mars et présente des conférences, des courses, des festivals, des fêtes, des débats et des marches à travers le monde.

