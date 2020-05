Journée du Commonwealth en 2020: tous les détails que vous devez savoir

– Publicité –



Journée du Commonwealth en 2020: Les dates de la Journée du Commonwealth dans le monde sont les suivantes:

2022 Divers 14 mars

2021 Divers 8 mars

2020 Divers 9 mars

2019 Divers 11 mars

2018 Divers 12 mars

Synopsis de la journée du Commonwealth:

Au début, cette journée est connue sous le nom de Empire Day. Cette même fête marque l’anniversaire de la reine Victoria.

Quels pays vont remarquer la Journée du Commonwealth en 2021?

Îles Vierges britanniques 8 mars

Gibraltar 8 mars

Îles Turques et Caïques 8 mars

Jour du Commonwealth en 2020: quand cela se produit-il?

Le Jour du Commonwealth est un jour férié transférable commémorant le Commonwealth britannique.

Elle doit être célébrée le deuxième lundi du mois de mars de chaque année. Seuls deux des 53 pays membres, à savoir Gibraltar et les îles Turques et Caïques, célèbrent la Journée du Commonwealth comme leur fête nationale.

Journée du Commonwealth: histoire

À la fin du dix-neuvième siècle, lorsque l’Empire britannique est à son sommet, l’Empire Day est d’abord lancé au Canada. Les vacances tombent le dernier jour d’école avant l’anniversaire de la reine Victoria, soit 24e de mai.

La fête gagne en renommée à travers l’empire, succédant au décès de la reine Victoria en 1901. La terreur de la Première Guerre mondiale change la façon dont la fête devrait être appréciée et avec elle se transformant davantage en un jour de rappel.

Avec la ruée vers l’indépendance à la fin des années 1950, le Premier ministre britannique Harold Macmillan a déclaré que l’Empire Day serait transformé en Commonwealth Day. En 1976, la date du jour férié passe au deuxième lundi du mois de mars. Cette date est choisie car aucun pays du Commonwealth n’a de jour férié ce jour-là et presque tous les pays ont une session scolaire.

La Journée du Commonwealth est établie le 11e de décembre 1931.

Journée du Commonwealth: autres informations

Au Canada, Empire Day devient Victoria Day. Et il reste comme un jour férié célébré le lundi avant le 25e de mai. Le jour est remarqué par un service du Commonwealth engagé à l’abbaye de Westminster à Londres. Cette fois, la Journée du Commonwealth en 2020 aura lieu le même jour.

Chaque année, un sujet particulier est sélectionné pour la Journée du Commonwealth. Cependant, le thème de cette année est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer».

Comme l’explique la Commonwealth Authority, «Ce thème est choisi en raison des gouvernements et de leurs habitants de nos multiples familles de 53 pays du Commonwealth. Et ils s’associent à de nombreuses étapes à travers des réseaux vastes et profonds de camaraderie et de bienveillance. »

