Joueur du mois d’octobre: ​​Robert Lewandowski et une star du Real Madrid mènent les nominations

Le football est devenu bizarre en octobre, et non, ce n’est pas un jeu de mots sommaire d’Halloween.

Le mois a été riche en résultats fous des cinq grandes ligues européennes alors que les rigueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ont regroupé un calendrier déjà serré.

Outre les performances exceptionnelles de l’équipe, un certain nombre d’expositions individuelles ont attiré l’attention et sont en lice pour le prix du joueur du mois d’octobre de Sport360.

Deux de chaque division ont été sélectionnés et vous pouvez voter via nos histoires Instagram pour le joueur le plus méritant du POTM.

Pour vous aider dans le processus de décision, voici un aperçu des prétendants.

PREMIÈRE LIGUE

Harry Kane, Tottenham

3 jeux | 4 buts | 3 passes décisives

Les Spurs pourraient-ils devenir de véritables challengers du titre cette saison? Si Kane continue sous cette forme, et plus pertinemment s’il peut rester en forme, il y a de la véracité à leur affirmation. Ironiquement, plus Kane s’enfonce dans le milieu de terrain des Spurs, plus son stock augmente, car sa double menace d’assister et de marquer a été incroyable jusqu’à présent cette saison. Son partenariat avec Son Heung-min est célébré et meurtrier, en témoigne la destruction 6-1 de Manchester United début octobre. Kane a marqué deux fois et a placé Son dans cette rencontre avec cet exploit répété lors du match nul 3-3 avec West Ham. Le capitaine anglais a ensuite aidé Son pour le vainqueur dans une victoire acharnée à Burnley. La fusion de H et H a été nucléaire pour les Spurs.

Son Heung-min, Tottenham

3 jeux | 4 buts | 2 passes décisives

Le seul joueur qui peut rivaliser avec Kane lors du vote du POTM d’octobre est son coéquipier. Le succès du couple est lié à leur partenariat et il est donc difficile de les séparer. Mais Son a renforcé sa réputation en tant que l’un des talents de contre-attaque, sinon le meilleur du jeu. Il a déchiré United en lambeaux, marquant deux fois et préparant naturellement Kane pour un autre avant des exploits similaires contre West Ham, cette fois juste un but et une aide. Il a marqué le seul but contre Burnley pour terminer un mois profondément impressionnant.

SÉRIE A

Zlatan Ibrahimovic, AC Milan

2 jeux | 4 buts | 1 MOTM

Ibrahimovic est un personnage rare car contrairement à de nombreux autres athlètes qui exécutent la même bravade amplifiée, le statut de Dieu qu’il s’attribue est en fait soutenu par sa production. Le joueur de 39 ans, oui vous avez bien lu, a dominé le classement Capocannoniere en octobre grâce à quatre buts en deux matchs. Cela incluait un doublé contre l’Inter dans le Derby della Madonnina et deux autres dans un match nul 3-3 avec la Roma, des résultats qui font croire à beaucoup que Milan est de retour dans le grand temps, quelque part leur géant suédois a toujours été.

Andrea Belotti, Turin

2 jeux | 3 buts | 1 aide

Il est difficile de comprendre l’âge d’Ibrahimovic et il en est de même pour Belotti, mais pas tout à fait pour la même flatterie. Le capitaine torino de 26 ans porte une expression assez brutale et joue de la même manière. En octobre, il a absolument intimidé les défenseurs, marquant deux fois dans un effort perdant contre Cagliari et ajoutant un but de plus et une aide alors que son équipe jetait trois points tardivement pour faire match nul 3-3 avec Sassuolo. Torino n’est peut-être pas à la hauteur de son identité Il Toro, mais son capitaine l’est certainement.

LA LIGUE

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad

3 jeux | 4 buts | 2 passes décisives

Oyarzabal est un baller absolu. La star de la Real Sociedad est un véritable ailier de retour avec sa vitesse brute et sa capacité de franchissement direct. Il a prolongé son impressionnant début de campagne en octobre avec quatre buts et deux passes décisives, propulsant habilement la charge de La Real au sommet de la Liga. Il est également en train de devenir l’un des tireurs de pénalités les meilleurs et les plus assurés d’Europe, marquant trois fois de 12 verges en octobre pour maintenir un record de 100% sur 14 prises pour le club et le pays.

Sergio Ramos, Real Madrid

4 jeux | 1 objectif | 3 victoires

Le passeport de Ramos indiquera que son lieu de naissance est l’Espagne, mais son sang est clairement Viking. Sa place parmi les plus grands défenseurs centraux de tous les temps est assurée, mais le joueur de 34 ans continue de prouver qu’il fait partie des meilleurs défenseurs actifs au monde. Rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec son mélange de capacités défensives et offensives, de leadership, de passion, de confiance et de compétences. Toutes ces qualités ont été exposées tout au long du mois d’octobre, mais naturellement, la performance qui a fait la une des journaux était à El Clasico. Ramos a été monstrueux, marquant une autre pénalité cruciale et aidant à clôturer une victoire 3-1. Il n’a manqué aucun Clasico de la Liga en 16 ans et cette statistique témoigne de sa longévité, un autre de ses plus beaux traits.

BUNDESLIGA

Robert Lewandowski, Bayern Munich

3 jeux | 9 buts | 1 aide

En vérité, il n’est probablement pas nécessaire d’examiner les neuf autres candidats pour le POTM d’octobre car il devrait évidemment s’agir de Lewandowski. Son bilan du mois dernier est absolument terrifiant. En trois matchs, le Polonais a marqué neuf fois, y compris un poker pour assurer un retour tardif dans une victoire 4-3 sur Hertha Berlin et un triplé dans le swatting 5-0 de l’Eintracht Francfort. Dans le seul match, Lewandowski n’a pas marqué au moins trois buts, il a tout de même contribué directement à trois, marquant deux fois et en créant un autre contre Arminia Bielefeld. Il a marqué par la tête, avec les deux pieds et le tout avec efficacité de toucher et de technique.

Erling Haaland, Borussia Dortmund

3 jeux | 3 buts | 2 passes décisives

Dans tous les autres mois, Haaland serait un concurrent sérieux, mais tel quel, il a du mal à se démarquer dans sa propre ligue. Pourtant, le Dortmund No9 a été absolument au box-office et pas seulement pour ses objectifs. Les célébrations de buts amplifiées de Haaland portent la même énergie explosive qu’il affiche en action. Octobre a vu trois exemples de ce type avec un beau doublé contre Fribourg et un but de derby assez sublime dans la défaite de Schalke. Ce but contre Schalke en particulier regroupait les traits bestiaux de Haaland alors qu’il traversait le milieu de terrain en transition, montrait des pieds soignés pour retenir le ballon, puis passer à Jadon Sancho, avant de faire irruption dans la surface pour faire glisser intelligemment la passe de retour sur son chemin avant de s’écraser délicieusement. Le gardien de but.

LIGUE 1

Neymar, PSG

2 jeux | 2 buts | 3 passes décisives

Oui, Neymar n’a joué que deux fois pour le PSG en octobre, mais ma parole était qu’il était incroyable dans ces deux performances. Le Brésilien a laissé tomber deux écrans 10/10 en QuiScored système de notation, le premier en orchestrant une démolition 6-1 d’Angers avec deux buts et une passe, le second avec deux passes dans une victoire 4-0 sur Dijon. Au cours de ces deux matchs, il a réussi 12 dribbles réussis et certains d’entre eux étaient à couper le souffle. En fonction de quel côté de la fracture les gens se trouvent, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont régulièrement qualifiés de meilleurs au monde, mais aucun joueur ne peut contester la revendication de Neymar comme étant le plus divertissant.

Kylian Mbappe, PSG

4 jeux | 6 buts | 2 passes décisives

Mbappe n’a pas été en mesure de reproduire sa forme nationale en Ligue des champions après avoir disputé six matchs consécutifs sans but dans la compétition phare de l’Europe. Mais on ne peut nier que ses performances en Ligue 1 ont été directement impliquées dans huit buts en quatre matches pour le PSG en octobre. Mbappe possède le pas le plus meurtrier du match et il l’a démontré dans sa passe décisive pour Ander Herrera contre Nantes et avec son délicieux premier but contre Dijon. Le Real Madrid espère dépasser le reste de l’élite européenne afin de capturer le joueur de 21 ans l’été prochain.

