JOSIE & LES PUSSYCATS DANS L’ESPACE

Par Justin Partridge, critique de Best Shots 22 avril 2020 13h30 HE

Josie et les Pussycats dans l’espace

Écrit par Alex de Campi

Art par Devaki Neogi et Lee Loughridge

Lettrage de Jack Morelli

Edité par Archie Comics

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Qu’obtenez-vous lorsque vous traversez l’horreur paranoïaque exiguë de John Carpenter La chose avec un trio power pop 100% féminin? Pourquoi, Josie et les Pussycats dans l’espace, bien sûr!

Écrit avec une énergie amusante mais joyeusement sombre par Alex de Campi et donné des démonstrations choquantes viscérales de violence extraterrestre sur l’homme par Devaki Neogi et Lee Loughridge, Josie et les Pussycats dans l’espace délivre des montagnes russes d’une lecture. Une minute, c’est une comédie amusante sur des musiciens épuisés et leur entourage, essayant de gagner leur vie aux confins de l’espace; la suivante, c’est une histoire lancée d’horreur de survie dans laquelle notre casting affronte une entité terrifiante, déterminé à consommer et à dupliquer ses victimes pour une prise de contrôle de masse. Avec ces pouvoirs combinés, Josie et les Pussycats dans l’espace se présente comme un solide Les mystères étranges d’Archiehistoire de style dans la gamme de titres secondaires inspirés par le genre de la société.

Tandis que Josie et les Pussycats dans l’espace prend des virages vraiment sombres et déchirants tout au long de ses cinq problèmes, la configuration est assez familière. Posant un monde dans lequel la célébrité des Pussycats atteint l’espace extra-atmosphérique, l’écrivain Alex de Campi jette tôt et avec beaucoup de charme Josie et le gang. Sa mélodie en particulier est un véritable hululement, rappelant la prise en compte largement comique, et parfois le quatrième mur qui la brise du volume de Marguerite Bennett et Cameron DeOrdio de Josie. Armé de ces caractérisations sonores, de Campi commence alors à tourner le couteau dans le sens de l’intrigue, bouleversant la tournée galactique des Pussycats avec un désastre.

C’est ici que la série commence à montrer ses dents, passant d’une comédie ironique à un thriller d’horreur tendu. Mieux encore, de Campi montre très tôt qu’elle n’a pas peur d’en faire une situation de vie ou de mort, plongeant le groupe dans une lutte pour leur vie contre un ennemi qui apprend à mieux les envoyer. Thatsaid, une fois que le changement de tonalité se produit, une partie de sa texture dans le monde sur le nouvel état de « l’Archie Univers » se lit un peu en bois et certaines des blagues ne se posent pas aussi bien que vous l’espérez. Mais l’étranglement tonal étrange ajoute au charme de la série, lui donnant une vraie sensation schlocky jusqu’au rythme final. Celui qui donne à la série une note vraiment inattendue d’une fin. Les changements de tonalité auraient pu être plus fluides, mais j’apprécie beaucoup l’effort de la série pour remettre l’horreur dans la comédie d’horreur.

Aider à cet effort sont les artistes Devaki Neogi et Lee Loughridge, qui donnent à cette série un sentiment extrêmement sombre et exigu. S’inspirant des bandes dessinées d’horreur classiques d’autrefois, Neogi et Loughridge injectent une ambiance amusante d’EC Comics dans ces cinq numéros, déplaçant les lecteurs de l’intérieur des vaisseaux spatiaux exigus vers le vaste vide béant de l’hyperespace. La plupart des dispositions ici sont assez simples, ne s’échappant jamais vraiment de la grille de panneaux mise en place, à l’exception de quelques pages de démarrage aléatoires, généralement des étrangers attaquants ou de la façon dont ils consomment les corps.

Mais la véritable vedette de l’œuvre du couple est sa brutalité et sa manière troublante de montrer l’antagoniste étranger. Bien qu’ils ne soient jamais explicitement «sanglants», la paire offre un hybride de la personnalité anthropomorphe des Symbiotes de Marvel et du voleur de visage titulaire du film d’horreur La chose. Le résultat est une projection à quatre pattes des deux, une qui se glisse constamment à travers les problèmes sous une forme solide ou semi-solide, emmenant les membres d’équipage un par un dans des présentations théâtrales et surprenantes. Je ne m’attendais pas vraiment à beaucoup d’horreur corporelle Josie et les Pussycats dans l’espace, mais Devaki Neogi et Lee Loughridge se balancent vraiment pour les clôtures en termes de «grossièreté» que cette série peut obtenir.

Bien que pas aussi drôle que Archie contre Predator ou aussi sombre que Au-delà avec Archie, Josie et les Pussycats dans l’espace est un nouveau « What If? » pour la gamme d’exercices de genre de la ligne. Grâce au bord vif et aux caractérisations solides d’Alex de Campi et aux merveilleux visuels d’horreur de Devaki Neogi et Lee Loughridge, cette série est une lecture intéressante pour les fans et les nouveaux venus dans l’univers sombre et étendu d’Archie.