Josie et les Pussycats Rock and Rolls / Film

Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

The Pitch: Josie et les Pussycats était une bande dessinée basée dans le monde de Archie et aussi une série animée de Hanna-Barbera. Il a suivi un groupe de filles qui a fait le tour du monde, jouant pour des millions de fans. Mais ils ont également été pris dans des aventures sauvages, des câpres d’espionnage et des mystères. Ils étaient comme un mélange de Scooby-Doo, les anges de Charlie et Les singes. En 2001, ils ont reçu une adaptation sur grand écran destinée aux adolescents, et même si cela n’a pas bien marché auprès des critiques ou du public quand il est sorti en salles, il est clair que le film était en avance sur son temps et est infiniment mieux qu’il n’a le droit de être. Et ils n’avaient même pas besoin d’animaux parlants générés par ordinateur.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Josie et les Pussycats est arrivé en 2001, mais il s’est perdu dans une mer d’adaptations sur grand écran médiocres d’émissions de télévision classiques comme Dudley Do-Right, Les aventures de Rocky et Bullwinkle, Wild Wild West, The Mod Squad, et Mon martien préféré. Mais le film de Cne tarde pas scénaristes / réalisateurs Harry Elfont et Deborah Kaplan mérite de se tenir sur un piédestal par-dessus tout pour avoir été en avance sur son temps dans une comédie consciente de soi qui a un casting d’ensemble fantastique, des brochettes grossièrent le consumérisme dans l’industrie de la musique et propose une bande-son rockin ‘.

Rachel Leigh Cook, Rosario Dawson et Tara Reid jouer le groupe titulaire, un trio de rockeuses énervées qui ne s’intègrent pas exactement et se retrouvent assis en dehors de toutes les modes et de la musique à la mode du début des années 2000. Cela comprend des groupes de garçons comme Du Jour, formés par Breckin Meyer, Seth Green, Donald Faison, et Alex Martin (l’étudiant en échange étranger de Je ne peux pas attendre à peine), un jean taille basse, des paillettes partout et un brillant à lèvres givré. Ils ont soudainement l’opportunité d’une vie lorsque le producteur de Mega Records Wyatt (Alan Cumming) leur offre un contrat d’enregistrement et un coup de renommée mondiale.

Cependant, tout n’est pas comme il semble, car Mega Records est un front pour autre chose, un schéma utilisant la messagerie subliminale dans la musique populaire pour contrôler les adolescents et les tendances. Josie et les Pussycats sont utilisés comme pion dans quelque chose de beaucoup plus grand et ils ne le savent même pas. C’est essentiellement Zoolander pour l’industrie de la musique, et il est livré avec le même genre de satire idiote et beaucoup de camées de célébrités. Mais il est sorti au printemps 2001, cinq mois avant Zoolander foulerait un territoire similaire dans l’industrie de la mode.

Il va sans dire que Rachel Leigh Cook est un délice en tant que Josie McCoy, qui est toujours un battement de cœur total. Rosario Dawson est une pièce essentielle de l’ensemble en tant que bassiste Valerie Brown, et son personnage est au centre de commentaires étonnamment progressistes sur les musiciens de couleur qui sont mis de côté lorsque la renommée arrive. De plus, vous devez donner du crédit à un film où même Tara Reid brille. En tant que batteuse des cadets de l’espace aux yeux brillants et à queue touffue, Melody Valentine, Reid est totalement dans son élément, et le film lui donne même l’occasion de se moquer de sa relation avec MTV. Total Request Live VJ Carson Daly, qui fait un camée solide comme lui-même. De plus, Alan Cumming et Parker Posey faites ce qu’ils font de mieux en donnant les meilleures performances comiques en tant que méchants du film.

Josie et les Pussycats fonctionne miraculeusement bien après près de 20 ans. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas extrêmement daté, d’autant plus qu’il capture si parfaitement un moment où le pop rock était à la mode (il offre même des entrées de bandes sonores stellaires de la part du groupe titulaire), et la culture des célébrités le ressentait évidemment lié à la vente de produits. Bien sûr, cela se produit depuis des décennies, mais il y a quelque chose au début des années 2000 qui l’a rendu particulièrement flagrant, et ce film y penche fortement avec peut-être le placement de produit le plus important que vous ayez jamais vu. C’est un film dynamique qui met à jour avec succès le matériel source pour l’époque contemporaine avec juste la bonne quantité de parodie, et il saute et bondit mieux que n’importe lequel des autres films d’action en direct basés sur des dessins animés classiques ou des émissions de télévision.

