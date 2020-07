Josh Peck et Dixie D’Amelio sont-ils amis? Associez le film mukbang, la visite de la maison et la vidéo TikTok ensemble! – .

in

Deux personnes très improbables se sont associées pour filmer une vidéo YouTube ensemble, Josh Peck et Dixie D’Amelio. Et certains fans sont assez confus à ce sujet!

Dixie D’Amelio s’est fait connaître sur TikTok avec sa sœur Charli, ne créant un compte sur l’application de médias sociaux qu’en 2019 et gagnant 30 millions d’abonnés en moins d’un an.

Après avoir fait sa première apparition sur le vlog de David Dobrik en 2016, Josh Peck a lancé sa propre chaîne YouTube en 2017, totalisant 3,7 millions d’abonnés.

Et il semble que les deux plates-formes commencent à fusionner, après que Josh et Charli aient filmé une vidéo ensemble et aient combiné le monde TikTok et le monde YouTube.

Le couple semble bien s’entendre, mais certaines personnes trouvent cela un peu étrange!

Le couple a filmé un mukbang ensemble sur la chaîne de Dixie

Dixie a lancé une chaîne YouTube il y a trois mois, et bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que son TikTok, elle a gagné 3 millions d’abonnés et, malgré la publication de seulement neuf vidéos, elles ont toutes plus de 10 millions de vues chacune.

Et il semble que sa carrière sur YouTube est sur le point de s’agrandir encore après avoir invité la star de YouTube Josh Peck chez elle pour filmer un mukbang.

Le couple a mangé de la nourriture ensemble et a discuté de nombreux sujets, depuis le lancement de son propre compte TikTok à Josh, la haine en ligne et des discussions générales sur la vie.

Et Josh a filmé une visite de la maison de Dixie sur sa chaîne

Ensuite, le couple a également filmé une vidéo à télécharger sur la chaîne de Josh également.

Josh a visité la maison de Dixie et a filmé une visite comique de la maison, se promenant dans la maison de sa famille et en choisissant les détails, tout en se racontant.

Il a également interviewé Dixie alors qu’il faisait le tour de sa maison, lui posant des questions sur sa carrière TikTok.

Josh et Dixie sont-ils amis maintenant? Certains fans pensent que c’est un peu étrange

Alors, Dixie D’Amelio et Josh Peck sont-ils amis maintenant? Cela semble définitivement être un couple improbable.

Dixie a 18 ans, tandis que Josh a 33 ans. Et bien qu’ils soient tous les deux sur YouTube, ils ont définitivement un cercle d’amis complètement différent.

Dans la vidéo Mukbang de Dixie, elle a dû expliquer toute la situation de Hype House, Sway House, Club House à Josh, car il ne savait tout simplement pas ce qu’étaient vraiment les collectifs TikTok.

Personne ne sait vraiment qui a organisé les vidéos, mais Josh a fini par être invité chez Dixie, alors ils ont dû beaucoup parler, suggérant qu’ils sont devenus amis, ce que certains fans trouvent un peu étrange.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Qu’est-ce que Josh Peck fait en allant chez une jeune star de tiktok, je ne supporte pas ces youtubeurs. » Mais il semble définitivement que le couple s’entend plutôt bien, et nous devrons attendre de voir s’ils continueront à filmer du contenu ensemble à l’avenir.

Le contenu de Josh est certainement en train de changer. Avec l’aide de Dixie, sera-t-il la prochaine grande star de TikTok? Peut être!

Dans d’autres nouvelles, Twitter: « Kris Jong Un » devient un mème viral alors que Kanye donne à sa belle-mère un nouveau surnom

Partager : Tweet