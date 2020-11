Josh Papalii est blâmé pour l’émission d’horreur Game Two Origin du Queensland

PUMA T-Shirt de football Olympique de Marseille ftblFEAT Game pour Homme, Blanc, Taille L, Vêtements

Whisper White - Un chic sobre et athlétique pour le terrain de foot et la rue. Ce T-Shirt réduit à l'essentiel est doté d'une coupe sportive et de logos décents de l'Olympique de Marseille et de PUMA sur la poitrine. Il est fabriqué en coton de qualité supérieure. DETAILS Forme normale Encolure ronde Maillot du club brodé