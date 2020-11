Josh Mansour réagit à la décision de Penrith Panthers, Charlie Staines

La star des Panthers indésirables, Josh Mansour, a parlé du moment où il a appris qu’il ne resterait pas à Penrith.

Mansour a dit au Danny Weidler pour le Sydney Morning Herald que moins de deux jours après la défaite de Penrith contre le Melbourne Storm lors de la grande finale de la LNR, il a reçu un SMS au sujet d’une rencontre avec l’entraîneur des Panthers, Ivan Cleary.

« Je savais tout de suite que ce n’allait pas être une bonne réunion », a déclaré Mansour.

« Cela ne me convenait pas du tout. Cette nuit-là, je me tournais et me retournais. Je me suis réveillé à 4 heures du matin en passant par tout. »

Josh Mansour (Getty)

Lors de la rencontre avec le patron du football de Cleary et Penrith, Matt Cameron, ses «pires craintes» ont été confirmées.

«J’avais le sentiment que j’allais entendre ce que je ne voulais pas entendre. Quand Ivan m’a dit que le plan était de jouer Charlie [Staines] sur l’aile gauche l’année prochaine j’étais juste sous le choc. Je ne l’ai pas vu venir du tout », a déclaré Mansour.

» C’était tellement bizarre de quelques jours. Nous avons versé beaucoup de larmes avec notre équipe dans les hangars et les émotions n’ont pas vraiment eu la chance de s’installer.

«Pendant qu’ils me parlaient, j’étais frustré et en colère, mais je ne l’ai pas montré. J’ai simplement hoché la tête pendant toute la conversation. Je voulais sortir de là aussi vite que possible. Je ne voulais plus en entendre. La première chose que j’ai faite après cela a été d’appeler ma femme et elle était naturellement très anxieuse et inquiète pour l’inconnu … ce qui vient ensuite. J’essayais d’être aussi positif que possible. «

Faits saillants de la LNR: Panthers v Storm – Grande finale

Mansour a déclaré que la paire lui avait dit que c’était une « décision difficile », mais que Staines était considéré comme un joueur avec un potentiel de 10 longues années dans la LNR pour Penrith, et à sa manière était le joueur de 30 ans qui depuis 2012 n’a jamais joué pour les Panthers.

«Je n’ai vraiment pas vu mon temps à Penrith se terminer comme ça. Après neuf ans, on m’a dit dans un café juste après une grande défaite finale que je n’étais pas voulu », a déclaré Mansour.

» Suis-je en colère? Oui et non. Je suis plus frustré que tout de la façon dont tout s’est passé. Ils auraient su depuis un moment, mais je le découvre après une grande finale perdante. Il doit y avoir une meilleure façon de le faire. Cela ne me convient pas après avoir été au club pendant tant d’années. J’ai dû me rappeler que c’est une entreprise et qu’ils font ce qu’ils pensent être bon pour l’équipe. «

Penrith, phénomène d’essai de score Charlie Staines (Getty)

Mansour est maintenant à la recherche d’un nouveau club de la LNR et bien qu’il ait atteint la trentaine, il a déclaré qu’il s’inspirait des frères Morris des Sydney Roosters, qui ont prouvé que l’âge n’était qu’un chiffre.

« Je vais rencontrer mon manager la semaine prochaine et déterminer mes options », a-t-il déclaré.

« Regardez les jumeaux Morris [Brett and Josh], ils s’améliorent avec l’âge. J’ai plus faim que jamais et je vais donner une grande valeur à n’importe quel club dans lequel je me retrouve. «