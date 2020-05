Josh Gad revient en tant qu’Olaf avec une nouvelle chanson / film surgelé en temps opportun

Disney a déjà illuminé le moral de tout le monde il y a quelque temps en lançant Congelé 2 sur Disney + bien avant leur plan de sortie initialement prévu. Maintenant Congelé auteurs-compositeurs franchisés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez sont de retour avec une chanson originale intitulée « I Am With You », interprétée par nul autre que Josh Gad comme ce petit bonhomme de neige magique délicieusement désemparé Olaf. La chanson a été écrite et produite à distance, avec un clip vidéo mignon, et c’est une charmante petite chanson qui pourrait vous apporter des sentiments chaleureux pendant ces moments stressants. Écoutez le nouveau Congelé chanson ci-dessous.

Nouvelle chanson gelée d’Olaf At Home

La vidéo ci-dessus commence par une nouvelle animation d’Olaf regardant avec envie dehors dans les rues vides d’Arendelle, un sentiment que beaucoup d’entre nous ont eu pendant que nous sommes coincés en quarantaine et en distanciation sociale à la maison. Mais au lieu de rester triste à ce sujet, Olaf commence à écrire les paroles de la nouvelle chanson « I Am With You » sous la forme d’une lettre, et nous avons droit à un montage de personnages animés de Disney désireux d’être avec leurs proches . C’est une chanson touchante et mignonne qui est certainement la bienvenue pendant cette période étrange de toute notre vie.

Voici les paroles de la charmante nouvelle chanson d’Olaf:

Je suis avec toi avec cette lettre Je suis avec toi avec cette chanson Je suis avec toi quand tu ris de quelque chose de stupide que j’ai mal fait Qui se soucie de nos allées et venues Je suis ici et vous y êtes Mais je suis avec toi Et ça m’intéresse Je suis avec toi pendant que j’écris ceci Et je pense à toi maintenant Et tu es avec moi bien que tu sois ailleurs Et je peux vous dire comment Oubliez l’idée qu’un océan vous empêche de moi je suis avec toi Émotionnellement J’aimerais qu’il y ait un miroir Que nous pourrions nous voir à travers Peut-être qu’un jour ils le découvriront Et tu me verras et je te verrai Mais jusqu’à ce qu’ils fassent Je suis avec toi avec cette musique Je suis avec toi avec cette rime Je suis avec toi si tu as besoin de moi À tout moment, à tout moment Fermez les yeux et photographiez-nous Qu’est-ce que tu vois? je suis avec toi Et tu es avec moi

Articles sympas du Web: