Josh Gad rejoint le casting Moonfall de Roland Emmerich – / Film

Josh Gad va dans l’espace. le La belle et la Bête acteur rejoint le casting de Moonfall, Roland EmmerichLe dernier film en cas de catastrophe, qui fait suite à une équipe hétéroclite envoyée sur une «mission apparemment impossible pour se poser sur la surface lunaire et sauver l’humanité». Cela ressemble au genre de thriller d’action que nous obtiendrions du Le jour de l’indépendance directeur, mais c’est un territoire étranger (jeu de mots destiné) pour Gad, qui fait le saut vers des blockbusters d’action.

Selon The Hollywood Reporter, Josh Gad a conclu un accord avec Lionsgate pour jouer dans Moonfall, le dernier thriller catastrophe du réalisateur de Le jour de l’indépendance et 2012.

Écrit par Emmerich et son 2012 co-écrivain Harald Kloser et Spenser Cohen, Moonfall voit l’humanité en voie de disparition après que la lune est sortie de son orbite par une «force mystérieuse» et est prête à entrer en collision avec la Terre. « La vie telle que nous la connaissons est en jeu et avec seulement quelques semaines avant l’impact, une équipe de chiffons est envoyée sur une mission apparemment impossible pour atterrir sur la surface lunaire et sauver l’humanité », selon la description du film par THR.

Gad, qui est la première star à rejoindre la distribution d’ensemble, jouera un personnage nommé KC Houseman, un personnage « étrange et négligé » avec un « haut niveau d’intelligence et un niveau de désorganisation tout aussi élevé ». Les cinéastes le décrivent comme un « génie qui prédit correctement que la lune est tombée de son orbite, faisant ainsi de l’homme obsédé par l’espace, profondément non filtré et excentrique l’une des personnes les plus importantes de la Terre ».

La star de Gad continue de grimper après son rôle en tant que bonhomme de neige adorable Olaf dans Congelé, décrochant des rôles de plus en plus importants ces dernières années. Alors que le comédien a continué à jouer sa juste part de soutien aux comparses, Gad a décroché un rôle dans le live-action massif de Disney La belle et la Bête et a essayé sa main à Agatha Christie whodunits avec Meurtre à l’Orient Express et drames avec Marshall. Gad a également occupé les coulisses, en co-créant récemment la série animée Parc central pour Apple +. Cela ne semblait être qu’une question de temps avant que Gad obtienne un rôle dans un film à succès d’Emmerich.

Lionsgate, qui s’est associé en dernier avec Emmerich pour le film d’action de la Seconde Guerre mondiale 2019 Midway, prévoit un début de production à l’automne. Emmerich produit Moonfall sous sa bannière Centropolis avec Kloser produisant via sa société, Street Entertainment.

