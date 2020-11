Josh Duhamel s’est lié avec son père grâce au golf

2020-11-10 01:00:05

Josh Duhamel s’est lié avec son père au golf, car son père l’emmenait au practice quand il était enfant, et il veut maintenant faire de même avec son propre fils.

L’acteur de 47 ans est un fervent fan du sport et joue depuis son plus jeune âge, quand il avait l’habitude de frapper le green avec son père pour «passer du temps avec lui».

Il a déclaré: « C’était une façon pour moi de sortir et de passer du temps avec lui, et j’ai toujours eu ses clubs de main-me-down. Donc c’était toujours quelque chose dont je me souviens que ça remonte à quand j’étais vraiment Jeune. »

Et maintenant que Josh est lui-même père de son fils Axl, âgé de sept ans – qu’il a avec son ex-femme Fergie -, il espère créer le même lien avec son propre fils.

Il ajouta: « [Axl] aime monter dans le chariot avec moi. Vous allez frapper quelques balles avec un petit enfant, vous allez courir à travers les pièges de sable. Je passe la plupart du temps à ratisser des pièges de sable, quand je sors avec lui, que je ne joue au golf. Mais c’est ainsi que vous les accrochez au jeu. Je ne lui fais jamais pression. J’essaie juste de lui exposer cela et avec le temps et j’espère qu’il y prendra goût et qu’il commencera à essayer d’y arriver à un moment donné.

«C’est comme ça que mon père m’a appris. Nous sortions et prenions simplement des t-shirts colorés différents. Ce serait le tee sur lequel vous mettez le ballon, et je choisirais les tees colorés, et ma soeur et moi serions tellement excités de jouer et de récupérer ces petits tees hors du parcours. C’est l’un de mes premiers souvenirs de golf. »

Josh a passé plus de temps que jamais avec son fils pendant la pandémie de coronavirus, qu’il a passé dans sa cabane au Minnesota.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: « J’ai passé beaucoup de très bons moments avec mon fils là-bas. Nous ne nous sommes jamais sentis enfermés à l’intérieur parce que dans la cabane, vous êtes juste là-bas dans les bois.

« C’est être dehors, c’est développer ma terre là-bas, c’est passer du temps avec mon fils. Nous avons essayé de tirer le meilleur parti de quelque chose qui aurait pu être vraiment déprimant. »

