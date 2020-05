Josh Duhamel, Megan Fox Play Parents – / Film

Ce n’est jamais une surprise quand Hollywood produit une autre comédie familiale avec un adorable chien qui parle. Il n’est pas surprenant non plus que le réalisateur de cette comédie pour chiens parlants soit un Transformers la franchise. Mais c’est un peu surprenant de voir Josh Duhamel et Megan Fox, deux anciennes stars d’Hollywood It, incarnant les parents de bonne humeur d’un jeune garçon qui invente une technologie qui lui permet de parler aux chiens dans la comédie de Lionsgate Pensez comme un chien. Regarder le Pensez comme un chien bande-annonce ci-dessous.

Pensez comme une remorque pour chien

Lionsgate a lancé la bande-annonce officielle de la comédie familiale Pensez comme un chien, qui est diffusé directement en VOD à partir de juin. Et Pensez comme un chien sera probablement amusant pour toute la famille actuellement en quarantaine: il a un enfant mignon, un chien parlant mignon et deux anciennes stars de Hollywood qui sont maintenant coincées à jouer des parents de banlieue. Ancien Transformers co-stars Duhamel et Fox star en tant que parents d’un prodige de 12 ans (Gabriel Bateman), dont l’expérience scientifique tourne mal et crée une connexion télépathique avec son meilleur ami et chien, Henry. Hijinks s’ensuit, une société maléfique essaie de voler la technologie, et vous avez votre comédie familiale typique à lancer alors que nous entrons dans le troisième mois de quarantaine.

Todd Stashwick joue la voix du chien tout en Janet Montgomery, Madison Horcher, et Kunal Nayyar compléter le casting.

Voici le synopsis de Pensez comme un chien:

Josh Duhamel et Megan Fox jouent dans cette comédie familiale fantaisiste sur un garçon et son chien, et un projet scientifique qui changera toute leur vie pour toujours. Pensez comme un chien suit Oliver, 12 ans, un prodige de la technologie dont l’expérience d’expo-sciences au collège tourne mal, créant une connexion télépathique entre lui et son ami à quatre pattes, Henry. Le lien rapproche Oliver et Henry alors qu’ils unissent leurs forces pour surmonter comiquement les complications à l’école et aider les parents d’Oliver à rallumer leur mariage en cours de route.

Pensez comme un Dog premières en numérique et à la demande 9 juin 2020.

