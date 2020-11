Josh Duhamel Boards Bank Heist Thriller – / Film

Josh Duhamel est en train de toucher le mauvais côté de la loi. le Pensez comme un chien l’acteur embarque Bandit, qui est dirigé par Allan Ungar, le cinéaste derrière ce viral Inexploré film de fan. Ce thriller de braquage suit les exploits réels d’un braqueur de banque américain qui devient le plus recherché du Canada.

Le Hollywood Reporter rapporte que Duhamel a signé pour jouer dans Bandit, un thriller de braquage réalisé par Ungar et écrit par Kraig Wenman. Le scénario de Wenman est centré sur les exploits de la vraie vie de Gilbert Galvan Jr., un voleur de banque américain notoire qui s’est échappé de prison et est entré au Canada, se lançant dans une frénésie de vols qui a établi un record pour le plus grand nombre de vols consécutifs de l’histoire du Canada et qui allait le faire. surnommé le Flying Bandit.

Par THR, Bandit suit: «Galvan tombe amoureux d’une femme qu’il ne peut subvenir à ses besoins et se tourne vers le vol de banques, découvrant qu’il y est exceptionnellement doué. Mais à mesure qu’il devient accro à la ruée et que les emplois deviennent plus dangereux, sa notoriété grandit en un temps record. Cela attire l’attention sur un policier brillant qui devient déterminé à éliminer à tout prix le voleur de banque le plus recherché du Canada, en commençant la chasse à l’homme avec l’aide d’un groupe de travail spécial de la police. Ce qui s’ensuit est un jeu du chat et de la souris alors que les deux hommes tentent de se déjouer l’un l’autre dans une poursuite de cross-country.

On ne sait pas si Duhamel jouera en tant que Galvan ou en tant que flic poursuivant, bien que ses rôles passés suggèrent que l’acteur à la mâchoire carrée jouera ce dernier. Mais ce serait amusant de voir Duhamel jouer contre le type et passer du côté obscur de la loi.

Le scénario est basé sur le roman à succès de l’auteur Robert Knuckle, Le bandit volant, ainsi que des interviews du journaliste Ed Arnold avec Galvan Jr. Eric Gozlan produira Bandit sous sa bannière Goldrush Entertainment. Duhamel sera producteur exécutif aux côtés d’Arianne Fraser et Delphine Perrier de Highland Film Group, tout comme Kraig Wenman et Ungar.

Ungar a qualifié le projet de « récit incalculable et incroyable de l’un des criminels les plus audacieux et charismatiques de l’histoire moderne » tandis que Fraser, dont la société était à l’origine de Bella Thorne Infâme, m’a dit « Bandit est à la fois attrayant pour ceux qui recherchent des histoires de thriller classiques, mais aussi pour ceux qui ne savaient pas encore qu’ils pouvaient aimer le genre. C’est un acte de classe. »

Ungar est un cinéaste canadien qui a réalisé et co-écrit le film d’action Gridlocked avec Dominic Purcell et Stephen Lang. Mais il a vraiment éclaté avec le viral Inexploré film de fan mettant en vedette Nathan Fillion dans le rôle principal, lancé au Comic-Con l’année dernière. Avec un visage reconnaissable comme Duhamel dans le rôle principal, c’est peut-être le premier vrai succès d’Ungar aux États-Unis.

Articles sympas sur le Web: