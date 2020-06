Josh Boone continue d’espérer que la nouvelle trilogie des mutants prendra forme / film

La route a été longue pour X Men retombées Les nouveaux mutants pour arriver au cinéma. L’un des plus gros hold-up est survenu lorsque la 20th Century Fox a été achetée par The Walt Disney Company, laissant les futures sorties en salles du studio avec un avenir incertain. Disney a toujours l’intention de sortir le film dans les salles cette année, mais il devrait être le dernier vestige de Fox’s X Men la franchise. Même ainsi, directeur Josh Boone espère que le film réussira suffisamment pour que Disney lui permette de terminer une trilogie.

Josh Boone s’est entretenu avec SFX Magazine (via ComicBook.com) à l’appui de la sortie actuellement prévue du film en août (repoussée par rapport à la date de sortie originale du 3 avril qui avait été supprimée en raison de la pandémie de coronavirus fermant les cinémas). D’une manière ou d’une autre, Boone espère qu’un box-office réussi fonctionnera pour Les nouveaux mutants pourrait convaincre Disney de le laisser le transformer en franchise. Boone a déclaré à SFX Magazine:

« En fin de compte, après tout ce temps, j’ai pu faire le film MY New Mutants, et j’en suis fier. Ce que j’espère pour le moment, c’est qu’il réussira assez bien pour que le studio me permette de terminer une trilogie. J’ai tout prévu. «

C’est agréable d’avoir des rêves, mais à ce stade, je doute que les studios Disney et Marvel soient désireux de démarrer une franchise qui a des racines dans une autre série de bandes dessinées qu’ils n’avaient pas participé à la création. Plus que probable, le patron de Marvel, Kevin Feige, a déjà compris comment les personnages de X Men et leurs bandes dessinées dérivées peuvent être utilisées dans l’univers cinématographique Marvel, et cela ne correspondra probablement pas aux plans de Josh Boone.

Honnêtement, si Les nouveaux mutants sort en août, je ne vois pas le film être un grand succès. Il y a eu des rendements décroissants X Men films au fil des ans, et un spin-off avec des personnages plus obscurs ne devrait pas faire grand bruit au box-office. Se pencher sur le genre de l’horreur pourrait aider à éveiller la curiosité, mais probablement pas assez pour convaincre Disney de prendre le relais de la 20th Century Fox et de lancer toute une franchise.

Les nouveaux mutants étoiles Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Blu Hunt, Henry Zaga, Alice Braga,et plus. Il est actuellement prévu d’arriver dans les salles le 28 août 2020, mais nous verrons si cela finit par se produire ou non.

