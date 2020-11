Josh Aloiai, le pilier de Wests Tigers, encourt des amendes et annule s’il ne se présente pas à l’entraînement de pré-saison

Les Wests Tigers ont menacé d’amende, puis de renvoyer l’attaquant rebelle Josh Aloiai s’il ne participait pas au programme intersaison du club qui débutera la semaine prochaine.

L’hélice et le club sont en désaccord après qu’Aloiai ait demandé une libération immédiate pour rejoindre les Sea Eagles et a déclaré au directeur général du club Justin Pascoe « qu’il ne portera plus jamais le maillot ».

Le président des Tigres, Lee Hagipantelis, a déclaré qu’en ce qui concerne le club, « il peut tondre les pelouses à Leichhardt et Campbelltown » plutôt que de quitter le club.

En réponse à ce commentaire, Aloiai a photographié sa tête sur un jardinier en train de tondre une pelouse avec la légende « Je vais m’assurer que c’est un garçon super rapide ».

Les Tigers commenceront l’entraînement de pré-saison lundi et il est entendu que si Aloiai ne se présente pas sans excuse raisonnable, il sera condamné à une amende.

Ne pas se présenter à nouveau mardi pourrait entraîner son limogeage.

Cependant, il est entendu que le club se prépare à l’absence d’Aloiai et pourrait chercher un échange de joueur avec Curtis Sironen de Manly.

Bien que Manly ait rejeté cette notion et prétend ne pas se séparer de Sironen.

Josh Aloiai et en médaillon, la luge Instagram (Getty / Instagram)

La source proche de Wests Tigers a déclaré à News Corp: « Le club tient bon – Josh ne sera pas libéré de ses engagements de jeu actuels tant qu’il n’y aura pas de résultat que le club acceptera. La préférence du club serait un joueur pour le remplacer.

« Wests Tigers est catégorique: ils ne peuvent pas laisser un joueur de sa qualité se lever et sortir. Ils ont mis beaucoup de travail sur Josh. La majorité des fans et membres de Wests Tigers sont d’accord avec la direction à ce sujet – si vous conclu un accord, respecter cet accord.

« Ce n’est pas si difficile – voyez votre contrat et ensuite si vous voulez passer à autre chose, passez à autre chose. Les clubs passent beaucoup de temps à formuler une liste et quand un joueur clé se lève et sort, cela met le club sur le dos. pied.

« Pourquoi les Wests Tigers devraient-ils souffrir parce qu’un joueur veut chasser plus d’argent ailleurs alors qu’il est encore sous contrat? Je sais que ce n’est pas quelque chose que le club voulait jouer dans le domaine public mais Wests Tigers sait que ce n’était pas leur faute. »