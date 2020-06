Joseph Gordon-Levitt navigue dans un détournement d’avion – / Film

Au début des années 2010, Joseph Gordon-Levitt était partout. Vous auriez du mal à trouver une comédie romantique ou un gros film d’action sans son beau visage de garçon attaché. Si le terme «copain d’Internet» avait existé quand il était là, c’était le cas. Mais soudain, il a en quelque sorte disparu. Peut-être que Gordon-Levitt volait trop loin sous nos radars, mais la dernière fois que quelqu’un l’a vu dans un long métrage majeur était le film de 2016 mal reçu Snowden. Eh bien, il s’avère qu’il volait haut tout ce temps – avec le grand retour de Gordon-Levitt sur des longs métrages se déroulant dans un avion. Gordon-Levitt joue dans 7500, un thriller pour Amazon Video qui suit un copilote à la voix douce qui doit repousser un détournement d’avion. Regarder le 7500 bande-annonce ci-dessous.

7500 Remorque

Peut-être qu’il a suffi d’une pandémie pour que Gordon-Levitt sorte de sa bulle HitRecord et revienne aux longs métrages. le Looper star fait un retour tant attendu au cinéma après une absence de près de 5 ans – un écart étrange pour une étoile montante qui était aussi prolifique que Gordon-Levitt dans les années 2010, avec une série de hits qui comprenait 500 jours d’été, début, et Le chevalier noir se lève.

Mais maintenant, il est de retour, bébé, et il a toujours l’air aussi 7500, un thriller d’Amazon Original qui met en vedette Gordon-Levitt en tant que copilote américain à la voix douce (qui semble toujours arborer un accent étrange) dont l’avion est soudainement attaqué par des terroristes qui cherchent à détourner l’avion. Avec son pilote grièvement blessé et les terroristes menaçant de tuer des otages, Tobias doit faire face à «un test atroce».

Écrit et réalisé par Patrick Vollrath, 7500 semble être un film étonnamment discret pour Gordon-Levitt, avec sa distribution internationale et son espace fermé, mais un thriller claustrophobe comme celui-ci peut être juste le genre de vitrine de ses talents que l’acteur peut rechercher. Bien que dans les années 2010, on ait l’impression que nous commencions à atteindre la surcharge de Gordon-Levitt, il est rafraîchissant maintenant de le revoir à l’écran.

Voici le synopsis de 7500:

Cela ressemble à une journée de travail au quotidien pour Tobias, un jeune copilote américain à la voix douce sur un vol de Berlin à Paris alors qu’il parcourt la liste de contrôle en amont avec Michael, le pilote, et discute avec Gökce, sa petite amie hôtesse de l’air . Mais peu de temps après le décollage, des terroristes armés de couteaux de fortune ont soudain pris d’assaut le cockpit, blessant sérieusement Michael et coupant le bras de Tobias. Parvenant temporairement à repousser les assaillants, Tobias terrifié contacte le contrôle au sol pour planifier un atterrissage d’urgence. Mais lorsque les pirates de l’air tuent un passager et menacent de tuer plus de personnes innocentes s’il ne les laisse pas retourner dans le cockpit, cet homme ordinaire fait face à un test atroce.

7500 premières sur Amazon Prime Video 19 juin 2020.

