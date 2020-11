José Mourinho de Tottenham décrit ce que Diego Maradona a «  toujours  » fait après de «  grandes défaites  » – .

in

Crédit photo doit lire MARWAN NAAMANI / AFP via Getty Images

José Mourinho a révélé que Diego Maradona avait toujours l’habitude de l’appeler après avoir subi une grosse défaite dans certains matches, mais jamais après que l’ancien entraîneur du Real Madrid ait remporté un match.

Le patron de Tottenham a été interrogé sur l’Argentin après sa mort mercredi, car le couple était des amis proches.

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

Sky Sports cite Mourinho en disant: « Je le connais assez bien et dans mes grandes défaites, il m’appelait toujours. Dans mes grandes victoires, jamais. Mais Diego va me manquer, et je suis très triste mais j’ai le sourire car avec lui, chaque minute que je passais avec lui était pour rire.

Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le type de personne qu’était Maradona, ainsi que sur la façon dont il comprenait le fonctionnement de l’ancien patron de Chelsea.

Maradona savait que Mourinho aurait parfois eu besoin d’un remontant après une « grande défaite », mais n’aurait jamais besoin de gonfler son ego après une victoire.

Photo par Alexander Scheuber / Getty Images pour Hublot

La légende argentine aurait pu faire partie de l’histoire de Tottenham si l’ancien patron des Spurs Osvaldo Ardiles avait une opinion différente.

Comme Teddy Sheringham l’a dit au Stadium Astro (via l’Evening Standard), Ardiles était en pourparlers pour signer Maradona, bien qu’il ait décidé de ne pas le faire car il estimait que l’attaquant avait trop de « bagages » autour de lui.

La défunte et grande légende de Naples a cependant enfilé un maillot de Tottenham pendant un match.

Crédit photo doit lire MARWAN NAAMANI / AFP via Getty Images

En mai 1986, Maradona enfila une chemise Tottenham pour apparaître dans le témoignage d’Ardiles, mais arriva sans bottes à porter!

Finalement, comme indiqué sur talkSPORT (via le Evening Standard), l’Argentin a emprunté une paire de bottes de taille six et demi de Clive Allen.