José Corbacho subit une transplantation rénale en raison de son insuffisance rénale chronique

José Corbacho a une grande partie de sa vie souffrant d’insuffisance rénale chronique, comme il l’a révélé sur son compte Instagram. Le comédien n’avait jamais divulgué cette information avant le 21 juillet, alors qu’il s’agissait d’une semaine avoir subi une transplantation rénale pour essayer de soulager la maladie dont il souffre.

José Corbacho

Corbacho a partagé une publication dans les réseaux de l’hôpital dans laquelle il raconte ce qui lui arrive. «Il y a trois ans, on m’a dit que mon insuffisance rénale chronique me conduirait à devoir subir une greffe de rein. Et ce moment est venu « , dit-il. De plus, il se souvient de la façon dont sa première visite chez le médecin a été: » Je me souviens de ma première visite à la Fundació Puigvert il y a quarante ans. Nous avons été accueillis par le docteur Puigvert, vêtu de son nœud papillon caractéristique, qui m’a fait sourire quand il m’a expliqué que Je ne pouvais pas porter de cravate car je finissais toujours par la mettre dans les bouteilles d’urine des patients que j’ai visités. «

Pour le candidat «MasterChef Celebrity», la santé est quelque chose d ‘«intime, privé et personnel», c’est pourquoi il a gardé sa santé secrète toute sa vie. En plus de remercier toute l’équipe médicale pour son travail, a appelé la population à prendre soin et à se protéger au milieu de la pandémie de coronavirus, de sorte qu’ils ne croyaient pas que «la santé est quelque chose qui nous est donné pour la vie, sans se rendre compte qu’elle est ce qui nous manque le plus quand nous manquons « .

Sa sœur, sa donatrice

José Corbacho a reçu une greffe de rein il y a quelques jours à peine de sa sœur Yolanda. Dans la publication Instagram, en a profité pour le remercier de « son infinie générosité », puisque « il doit sa vie ». Bref, il a révélé que la greffe s’est très bien déroulée et que tous les progrès semblent positifs. «