José Carlos Guerra, le doubleur brésilien derrière Ivern, décède à 75 ans

Célèbre doubleur José Carlos Guerra, connu en League of Legends en tant que voix brésilienne du jungler Ivern, est décédée à l’âge de 75 ans d’une insuffisance respiratoire due à un cancer du poumon.

L’acteur a doublé du matériel pour plusieurs émissions d’anime grand public, comme Dragon Ball Super et Naruto Shippuuden, mais a également fourni du matériel pour Futurama. Le Père Vert a été donné vie par Guerra dans certaines de ses œuvres les plus récentes.

Il a passé la majeure partie de sa vie à jouer ou à doubler, avec sa première œuvre dans les années 1960. Sa pièce la plus remarquable, cependant, était le doublage du commissaire Gordon en 1966 Homme chauve-souris série, selon le portail d’information brésilien G1.

Ce n’est pas la seule perte tragique pour le Ligue cette année, cependant. Le 12 avril, Keiji Fujiwara, le doubleur japonais derrière Master Yi, est décédé à 55 ans à la suite d’une bataille contre le cancer. Sa famille a ensuite organisé une veillée privée et des funérailles.

La cause du décès de Guerra était le cancer du poumon, qui est la forme de cancer la plus courante et l’une des plus mortelles, selon l’Organisation mondiale de la santé. La maladie touche environ deux millions de personnes dans le monde. Il y a deux ans au Brésil, il y avait 18740 nouveaux cas de cancer du poumon chez les hommes, selon le Journal of Thoracic Oncology.

Guerra a été enterré hier au cimetière municipal de Cambará, selon G1.

