Jorge Jesus attaque Lionel Messi après la mort de Maradona

L’entraîneur Jorge Jesus du champion portugais du record Benfica Lisbon ne pense guère aux comparaisons entre Diego Maradona, décédé il y a une semaine, et son compatriote argentin Lionel Messi.

Il est clair pour Jésus que le capitaine du Barça, Maradona, ne peut pas tenir une bougie. Cela est dû aux différents styles et mentalités.

Maradona, décédée la semaine dernière à l’âge de 60 ans des complications d’une crise cardiaque, était « un footballeur né », a déclaré Jesus. Il a joué selon le sport « Maradona était le meilleur joueur de l’histoire, aux côtés de Pelé. Maradona était le plus grand, non seulement à cause de ce qu’il incarnait en tant que génie et joueur, mais aussi à cause de la passion dont il faisait preuve. »

Cette passion le distingue des superstars d’aujourd’hui Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Alors que CR7 incarne «un peu» la passion de Maradona, La Pulga ne montre rien de tout cela. « Il n’a aucune passion du tout. Nous parlons de la vie, d’un sentiment. Avoir une passion pour le football et le football. Maradona a été exceptionnelle par rapport aux autres. »

Jésus, 63 ans, qui a remporté des championnats au Portugal et au Brésil, entre autres, a conclu en vue de Maradona: « Ce n’était pas un produit manufacturé. Il est né ainsi. Il avait de l’amour, un sentiment unique pour le ballon. »