Jorge Javier Vázquez se présente comme tronista de la nouvelle ‘Women and Men and vice versa’

Mediaset Spain et Bulldog TV sont déjà en train de produire la nouvelle saison de ‘Women and Men et vice versa’. L’espace reviendra en septembre prochain après avoir été suspendu par la crise des coronavirus et il le fera avec Jesús Vázquez en tant que nouveau présentateur, remplaçant ainsi Toñi Moreno dans ce travail. Par conséquent, aujourd’hui l’équipe spatiale est déjà en train de couler pour sélectionner les tronisas et prétendants qui jouera dans ce nouveau redémarrage de l’espace.

= Jorge Javier Vázquez, dans «La maison forte»

Ce que nous ne pouvions espérer, c’est que l’un des présentateurs les plus importants de l’univers Mediaset allait postuler pour en faire partie. Lors de la grande finale de «The Strong House», Jorge Javier Vázquez a offert d’être un tronista du format; il l’a fait en direct et aussi en privé Et c’est que comme il l’expliquait entre deux rires, il s’est entretenu avec l’un des producteurs du même, leur montrant sa prédisposition à participer à l’émission de rencontres de Cuatro. « Quand vous êtes un troniste, vous êtes l’un de ceux que vous obtenez, non? », a-t-il demandé à Nagore Robles, qui a confirmé qu’en effet, il y a beaucoup de sexe dans l’espace.

« Mais vous ne pouvez avoir des relations qu’avec les garçons qui participent au programme », Le commentateur a clarifié pour Vázquez. Pour sa part, il a réaffirmé son intention et a également averti que « les personnes qui viennent ne doivent pas avoir plus de 25 ans ». Bref, un moment surréaliste que nous n’avons pas vécu pour la première fois et qui est il y a des mois, Vázquez était déjà intéressé à devenir tronista, mais comme expliqué dans «La maison forte», «cela me paraissait irrespectueux car j’avais fini de ne rien faire avec mon petit ami (…) et maintenant, après, un an et demi de long …Bref, il semble que cette fois oui, le Catalan a pu tenir parole.