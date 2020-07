Jordi Évole présente le documentaire sur Pau Donés, avec son dernier discours, au Festival de Malaga

En août 2015, le chanteur Pau Donés a reçu un diagnostic de cancer du côlon, qu’il a combattu pendant près de cinq ans. Le chanteur de Jarabe de Palo est décédé le 9 juin, mais a laissé un dernier héritage en dehors de sa musique. Le Festival de Malaga, qui se déroule du 21 au 30 août, accueillera la présentation d’un documentaire sur le chanteur Pau Donés, intitulé ‘That you give me». Une œuvre dirigée par Jordi Évole et Ramón Lara. Il se déroulera dans la section Malaga Premiere, hors compétition.

‘Que tu me donnes’ est le titre du documentaire sur Pau Donés

Vingt jours avant de mourir, Pau Donés a appelé son ami Jordi Évole de l’hôpital et lui a dit: « Il me reste très peu de jours à vivre et je souhaite les passer dans ma maison de la Vall d’Aran. Je voudrais que vous téléchargiez, nous pourrions avoir une conférence, l’enregistrer et en faire ce que vous voulez. »

«Ce que vous me donnez» est le résultat de ce discours. Un document unique d’une personne qui a su vivre et mourir en appréciant la vie dans son intégralité, de quelqu’un qui, quand le moment de vérité est venu, n’a pas voulu partir sans nous laisser tout le témoignage de sa gratitude.

Réalisé par Jordi Évole et Ramón Lara, avec un scénario de Màrius Sánchez, Silvia Merino, ‘That you give me’ est produit par Atresmedia et Producciones del Barrio, qui est également en charge des ventes internationales.

Fiction et documentaires

D’autres fictions et longs métrages tels que ‘sortiront dans la même sectionHIT ‘, la série TVE avec Daniel Grao et réalisée par Joaquín Oristrell sur un professeur atypique. Films et documentaires tels que « Mon grand adieu », d’Antonio Hens et Antonio Álamo; « 75 jours », de Marc Romero; « Dehesa, la forêt du lynx ibérique », par Joaquín Gutiérrez Acha; « Isaac », d’Ángeles Hernández et David Matamoros, et « A Stormy Night », de David Moragas.