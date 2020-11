Jordan Peele va refaire le classique de Wes Craven – betanewsfr

Funnyman devenu un incontournable de l’horreur Jordan Peele («Get Out», «Us») se tourne vers le catalogue arrière de Wes Craven pour son prochain effort effrayant.

Collider rapporte qu’une mise à jour sur la satire d’horreur de 1991 «The People Under The Stairs» est sur la liste des choses à faire de Peele. Peele produira le remake aux côtés de Gagner Rosenfeld via leur bannière Monkeypaw Productions, et bien que Peele ne soit pas censé diriger le film lui-même, il y a un plan dans lequel il pourrait prêter son talent au livret.

L’original de Craven comportait des virages inoubliables d’Everett McGill et Wendy Robie en tant que propriétaires de maison dérangés avec Brandon Adams, AJ Langer, Ving Rhames et Sean Maher remplissant les autres emplacements principaux.

Le film original a suivi un jeune garçon et deux voleurs adultes qui se sont retrouvés piégés dans une maison appartenant à un couple étrange connu sous le nom de Robesons après avoir fait irruption pour voler leur rare collection de pièces. Ils trouvent beaucoup plus que ce qu’ils avaient négocié pour les attendre au sous-sol.

Bien que MTV ait produit une série sur « Scream » de Craven peu de temps après le décès du célèbre cinéaste, le remake de « People » serait le premier remake d’un long métrage.