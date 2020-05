Jonathan Frakes montre une nouvelle tradition PUBG pour le retour de la carte

On dirait que Vikendi fait une refonte PUBG comme la télévision Jonathan Frakes montre de nouvelles images « découvertes ». La carte est MIA depuis un certain temps maintenant et n’a commencé à apparaître que récemment après que les mises à jour 7.1 l’ont ajoutée au pool. Mais il est venu avec beaucoup de surprises qui ont choqué et excité les joueurs car il avait un peu un look de parc à thème et est venu avec plusieurs pièges qui pourraient blesser ou tuer les joueurs instantanément. Il semble maintenant que les développeurs souhaitent ajouter un peu plus de profondeur et d’histoire aux derniers changements de la carte car ils ont fait un Mystères non résolus parodie avec le commandant Riker lui-même, reprenant son apparence maintenant meme de lui-même quand il a accueilli Au-delà de la croyance: réalité ou fiction? à la fin des années 90. Vous pouvez consulter les descriptions ainsi que la nouvelle vidéo ci-dessous, ainsi que la vidéo promotionnelle originale sur l’île transformée en parc à thème dans les années 70. Bonne visite de Dinoland!

Une vidéo récemment découverte d’un spécial télévisé des années 1990 secrètement enterré fait état d’une sombre conspiration dans les champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG). Dans un spécial télévisé raconté par le célèbre acteur Jonathan Frakes, Mysteries Unknown plonge dans les complexités de Dinoland, le parc d’attractions populaire d’Europe fondé par le célèbre milliardaire Carl Johann Lindh dans les années 1970. Les choses empirent quand un accident tragique dans un parc à thème entraîne la mort de la mascotte bien-aimée, Alex le T-Rex, un personnage nommé d’après le propre fils de Lindh. La mort mystérieuse de l’employé et le comportement particulier du fils de Lindh ont rapidement jeté un voile sur le parc à thème Dinoland et d’autres tragédies ont suivi. Était-ce une malédiction familiale? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre au sein d’Alex? La vidéo révèle les secrets jusque-là inconnus de Dinoland, niché sur l’île de Vikendi.

Le post Jonathan Frakes montre une nouvelle tradition PUBG pour le retour de la carte est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

