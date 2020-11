Jonah Hill réalise un documentaire thérapeutique pour Netflix – / Film

Écrivain / producteur / acteur / réalisateur Jonah Hillpremier long métrage de réalisateur, l’histoire du skateboarder à l’âge adulte Milieu des années 90, n’a pas fait beaucoup de bruit lors de sa première en 2018 (bien que notre critique ait été très positive). Mais son prochain film aborde un sujet trop souvent considéré comme tabou aux États-Unis: la thérapie.

Hill est déjà en train de produire son deuxième film, un documentaire sans titre qui vise à fournir un regard utile et non ringard sur la thérapie encadrée par le propre thérapeute de Hill. Obtenez plus de détails ci-dessous.



Hill s’est récemment rendu sur Instagram (via Collider) pour publier une mise à jour sur son deuxième film, un documentaire thérapeutique sans titre qu’il réalise pour Netflix.

«C’est un documentaire sur mon brillant thérapeute, le Dr Phil Stutz, et la thérapie en général», a expliqué Hill dans sa légende. «L’idée est de faire un film qui encadre la thérapie et les outils de Phil pour gérer la vie d’une manière qui ne soit ni ringarde ni ringarde. Tout ce que j’ai vu en grandissant à propos de la thérapie, j’ai roulé les yeux. Il continue en l’appelant «un film dopé qui démocratise la thérapie à usage privé sur Netflix», et révèle que Joaquin Phoenix, avec qui il a travaillé Ne t’inquiète pas, il n’ira pas loin à pied, sert de producteur sur le projet.

Mais voici la partie vraiment intéressante: il semble également taquiner une sorte d’élément interactif dans ce projet. «Si vous ne pouvez pas vous permettre une thérapie ou si votre famille et votre vie sont stigmatisées, l’idée est que vous pouvez utiliser ces outils en privé en fonction des sentiments que vous ressentez (dépression, anxiété, regret, etc.), et les utiliser dans le la confidentialité de votre propre maison sur Netflix », dit-il. «Je vous envoie beaucoup d’amour. Nous en avons tous besoin.

Peu de cinéastes ont profité de la même technologie que Netflix avait l’habitude de faire Miroir noir: Bandersnatch, et bien que ce serait certainement une entreprise énorme de créer des options de branche impliquant des suggestions de thérapie pour divers comportements ou situations, je me demande si cela (ou peut-être une version de niveau inférieur de cela) est ce qui est en cours ici.

Hill faire un documentaire sur la thérapie est cool parce que c’est un sujet qui n’a pas vraiment été abordé dans les conversations grand public avant les deux dernières décennies, et même ainsi, il y a encore quelque chose de stigmatisant. L’idée de l’exceptionnalisme américain est profondément ancrée dans le cœur de ce pays, et pour beaucoup, la thérapie est considérée comme une faiblesse; tout ce qui peut aider à éroder cette perception semble pouvoir être d’une grande aide pour beaucoup de gens qui ont besoin de quelqu’un à qui parler.

En attendant, vérifiez Maniaque, La série de science-fiction adjacente à la thérapie de Netflix avec Hill et Emma Stone. Tout le monde a dormi dans cette émission à sa sortie en 2018, et comme les gens, espérons-le, resteront davantage à l’intérieur pendant cette nouvelle vague de pandémie, vous devriez absolument l’essayer si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder.

Articles sympas sur le Web: