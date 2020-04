Jon Moxley répond à la ligne WrestleMania 36 « Such Good S *** »

Champion du Monde AEW Jon Moxley a été interviewé par le New York Postet le journal a posé les questions importantes. Plus particulièrement, ils ont demandé ce que Moxley pensait de la WWE en utilisant son impression de Vince McMahon, rendu célèbre dans son interview de podcast après la sortie de la WWE, WrestleMania 36. Moxley a déclaré que McMahon essaierait de le convaincre de se produire dans des segments que Moxley pensait stupides, et le président de la WWE insisterait pour que ces segments soient « si bons s *** ». Pendant le match Firefly Funhouse entre John Cena et Bray Wyatt à WrestleMania 36, la marionnette démoniaque McMahon du Funhouse a dit la ligne. Moxley a déclaré qu’il appréciait la référence, mais ne peut pas prendre le crédit de la ligne elle-même.

« J’ai un peu sauté dessus, honnêtement », a déclaré Moxley au Publier. « Je pensais que c’était assez drôle. Mais c’est comme, je pense que j’aurais pu populariser cela ou en faire une chose de la culture pop, mais tout le monde sait que c’est ce qu’il dit. Il le dit depuis des décennies. Les gens qui faisaient probablement Vince McMahon les impressions disaient « c’est bien s – t » avant même que je ne me mette à la lutte. «

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Bien que Moxley n’ait peut-être pas créé la ligne, c’est certainement devenu un phénomène à cause de lui, suffisamment pour que la WWE ait bouclé la boucle en la référençant elle-même. Personnellement, le Chadster n’est pas un grand fan de montrer ce genre de manque de respect à un homme aussi distingué que Vincent Kennedy McMahon, mais depuis que la WWE l’a fait aussi, je suppose que ça va. Moxley était définitivement sur de la glace mince pendant un certain temps. Allez lire l’interview complète au New York Post pour en savoir plus sur ce que fait le champion AEW pendant la quarantaine, ce qu’il a pensé des récentes mises à pied de la WWE, et ce à quoi nous pouvons nous attendre quand AEW reviendra aux enregistrements la semaine prochaine. En parlant de cela, voici ce que Moxley avait à dire à ce sujet sur Dynamiter hier soir.

Le post Jon Moxley répond à WrestleMania 36 « Such Good S *** » Line est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook