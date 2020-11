Jon M. Chu réalisera Lilo et Stitch Remake en direct – / Film

Lilo et Stitch est l’un des films d’animation Disney les plus appréciés du début des années 2000, et étant donné que l’une des plus grandes tactiques de gain d’argent de Disney a récemment été de refaire ses classiques animés en live-action, ce n’était qu’une question de temps avant que celui-ci ne se retrouve en lice pour une nouvelle version. Un remake existe déjà depuis un peu plus de deux ans, mais il semble maintenant avoir trouvé un réalisateur dans Jon M. Chu, le cinéaste derrière Asiatiques riches fous et le prochain Dans les hauteurs.

Le Hollywood Reporter dit que Chu est en négociations pour diriger une action en direct Lilo et Stitch remake, qui peut ou non être sorti en salles, mais pourrait tout aussi bien finir par aller directement à Disney +.

Mike Van Waes, qui a écrit le prochain L’homme tordu spin-off de La conjuration 2, a écrit l’ébauche actuelle du scénario, mais le rapport indique qu’un nouvel écrivain sera embauché pour travailler avec Chu sur le scénario. Chu (G.I. Joe: Retaliation, Étape 2: les rues, Maintenant tu me vois 2) a récemment fait la une des journaux en signant pour diriger le saule Série télévisée pour Disney +, il a donc déjà une relation avec le studio. Si ils doit allez-y avec un remake de ce film, il me semble être un choix solide pour le réaliser.

Voici le synopsis du film original de 2002, pour tous ceux qui ont manqué le film à sa sortie:

L’histoire de la rencontre rapprochée d’une jeune fille avec l’extraterrestre le plus recherché de la galaxie. Lilo est une fille hawaïenne solitaire qui adopte un petit «chien» laid, qu’elle nomme Stitch. Stitch serait l’animal parfait s’il n’était pas en réalité une expérience génétique qui s’est échappé d’une planète extraterrestre et crash-landed sur Terre. Par son amour, sa foi et sa croyance inébranlable en ohana, le concept hawaïen de la famille, Lilo aide à déverrouiller le cœur de Stitch et lui donne la capacité de prendre soin de quelqu’un d’autre.

Lilo et Stitch n’était pas un succès au box-office, et bien qu’il ait quelques partisans vocaux, c’est sans doute l’un des films les moins importants du studio de ce siècle. (Ses arrière-plans à l’aquarelle étaient un choix audacieux, mais personnellement, je pensais que cela rendait le film un peu bon marché par rapport à certains des autres titres Disney sortis à cette époque.) Mais les personnages sont incontestablement mignons, et la conception des personnages comme ça va un long chemin en ce qui concerne la vente de jouets et de marchandises, qui Lilo et Stitch a fait de manière majeure depuis sa sortie.

Dan Lin et Jonathan Eirich, qui a produit le remake live-action de Disney d’un milliard de dollars Aladdin, produisent également ce film.

