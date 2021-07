Jolt : le nouveau film d’action à la John Wick d’Amazon Prime Video avec Kate Beckinsale

Après avoir incarné le personnage de Sélène dans les cinq films « Underworld » avec ses vampires et ses loups-garous, Kate Beckinsale revient cette année avec un tout nouveau film d’action intitulé « Jolt ». Et cette fois-ci c’est sur le petit écran que nous pourrons voir l’actrice, car le film sera disponible uniquement sur Amazon Prime Video dès ce 23 juillet. Créé par Tanya Wexler (L’arnaqueuse, Oh My God) et réalisé par Scott Wascha, ce long-métrage d’action s’annonce très prometteur avec son mariage du genre comédie avec le thriller. Une très bonne nouvelle donc pour les abonnés de la plateforme de streaming dans l’attente de nouvelles sensations après l’excellent « The Tomorrow War » avec Chris Pratt. Mais, à quoi faut-il donc nous attendre dans ce retour à la baston de Kate Beckinsale ?

« Jolt », que se passe-t-il quand Lindy est en colère ?

Cela fait déjà plusieurs semaines que la plateforme de streaming d’Amazon nous a dévoilé la bande-annonce de ce nouveau film explosif de Tanya Wexler mettant en scène l’actrice Kate Beckinsale. Dans « Jolt », elle incarne une femme pleine d’humour et pleine de vie du nom de Lindy, mais qui cache un douloureux secret que seulement quelques personnes de son entourage connaissent. En effet, elle est atteinte d’un trouble neurologique très rare la rendant très violente et peut à tout moment éprouver des pulsions de rage, mais également de meurtre.

Disons que c’est une version plus extrême du syndrome de la Tourette puisqu’on la voit par exemple fracasser la tête d’un homme dans le métro juste parce qu’il prend trop de place ou encore son excès de violence lors d’un cours de karaté. Et le seul moyen qu’elle a pu trouver pour contenir ses pulsions, c’est de choquer avec des électrodes fabriquées par son médecin, le docteur Munchin, même si elle sait que son corps ne pourra pas encaisser indéfiniment le voltage élevé. À cause de cette maladie, il est donc impossible pour Lindy de vivre comme tout le monde, en plus du fait qu’elle ne pourra jamais trouver l’amour.

Sauf qu’un jour, un homme va finalement faire chavirer le cœur de la jeune femme qui en tombe totalement amoureuse. Malheureusement, cela ne va pas durer longtemps, car son bien-aimé se fait ensuite assassiner. Cette tragédie va évidemment réveiller les pulsions meurtrières de Lindy qui est très vite envahie par une grande tristesse et une colère noire l’amenant à vouloir absolument se venger. De plus, c’est elle que la police suspecte d’avoir tué son compagnon à cause de sa maladie. Comment va-t-elle faire pour retrouver le tueur en ayant la police derrière le dos ? On vous laisse le découvrir sur Amazon Prime Video.

Le casting du film

Cela fait déjà cinq ans, que nous avons vu l’actrice Kate Beckinsale jouer dans ce genre de film depuis « Underworld – Blood Wars » en 2016. Et ce grand retour à la baston ravira surement son fan-club. Comme nous le savons déjà, la créatrice du film, Tanya Wexler a donc fait appel aux talents de l’actrice pour incarner le personnage de Lindy.

À ses côtés dans « Jolt », nous verrons également Jai Courtney dans le rôle de Justin (The Good criminal, The Suicide Squad), Stanley Tucci dans le rôle du docteur Munchin (Patient Zero, Hunger Games, The Silence), Bobby Cannavale dans le rôle du détective Vicars (Boardwalk Empire, Ant-Man, The Irishman), Laverne Cox dans le rôle du détective Nevin (Orange Is the New Black, Promising Young Woman), Constantine Gregory dans le rôle de Curtis (6 Underground, Gangs of London), Ori Pfeffer dans le rôle de Delacroix (Messiah, La Chute du président), David Bradley dans le rôle de Gareth Fizel (The Lodgers, Harry Potter), Susan Sarandon (Thelma et Louise, La Dernière Marche), Lewis Bray et beaucoup d’autres encore.

Voilà donc ce qui vous attend dans ce nouveau film évènement d’Amazon Prime Video, donc si vous êtes à la recherche d’un film d’action à la John Wick avec une touche de comédie, rendez-vous sur la plateforme de streaming pour découvrir « Jolt ».