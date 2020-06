Joker sera dans la suite de Batman – betanewsfr

Alors que le démon amoureux du maquillage n’apparaîtra pas dans « The Batman » de Matt Reeves – le nouveau truc d’histoire qu’ils font avec RPatz – il y a de fortes chances que vous voyiez ol ‘Joker dans la suite.

Le Direct (via ComicBook.com) dit que le réalisateur Reeves prévoit de faire apparaître le prince clown du crime dans les deuxième et troisième épisodes de sa nouvelle série de films Caped Crusader. Tout comme Penguin, Catwoman et co partagent l’écran dans ce prochain film, le légendaire voyou partagerait l’écran avec plusieurs autres méchants lorsqu’il entrera dans le cadre.

Pour ne pas dire que le personnage ne sera pas référencé dans ce premier opus, il le sera apparemment – mais dans le cas de « The Batman », Bruce aura les mains pleines avec la « galerie des voyous » déjà proposée.

La semaine dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’un des principaux méchants alignés pour « The Batman II » est le hulkish Bane, joué pour la dernière fois sur grand écran par Tom Hardy dans « The Dark Knight Rises ».

« The Batman », prévu pour le 1er octobre 2021, met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Batman, Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton / Riddler, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone et Peter Sarsgaard comme Gil Colson.