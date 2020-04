JOKER Featurette va en profondeur dans les coulisses

Crédits: Warner Bros.



Warner Bros.a sorti une featurette en coulisses de plus de 20 minutes sur le fond de son film oscarisé Joker, y compris un examen de la façon dont le projet basé sur DC a vu le jour.

Le réalisateur / co-scénariste Todd Phillips, la star Joaquin Phoenix, et bien plus, pèsent sur le film, expliquant les motivations derrière la représentation et l’histoire.

« J’adore les méchants », explique Phillips. « C’est amusant de dire: » Eh bien, pourquoi est-il comme ça? Qu’est-ce qui l’a rendu ainsi? » C’est finalement vraiment le but du film, pas cette gigantesque déclaration sur le monde aujourd’hui. Il y a des trucs thématiques là-dedans, mais c’est ce qui fait que quelqu’un est ainsi. «

Vérifiez-le: