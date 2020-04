Joker Featurette: Entrez dans les coulisses – / Film

Hé, souviens-toi Joker? Cela semblait être une affaire énorme l’année dernière, et il a finalement gagné Joaquin Phoenix un Oscar. Mais le film sombre et violent de Todd Phillips ressemble un peu à l’actualité d’hier en ce moment – surtout avec tout le reste en ce moment. Malgré cela – ou peut-être à cause de cela – Warner Bros. vient de publier une featurette de près de 30 minutes dans les coulisses du film en ligne.

Je suis un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Warner Bros. Joker featurette. Je ne sais vraiment pas. Je sais juste que Joker, qui a été un énorme succès et un gros sujet de discussion en 2019, ressemble déjà à une réflexion après coup.

Mais avant de commencer à appeler ma tête sur un brochet, permettez-moi d’ajouter que je ne suis pas ici pour frapper Joker. En fait, j’ai donné une critique positive au film. Est-ce un génial film? Absolument pas. Mais c’est bien fait, assez efficace, et je pense que Phoenix donne une performance vraiment mémorable. Cela dit, je ne sais toujours pas pourquoi WB publie cette fonctionnalité – qui était l’une des fonctionnalités spéciales de la version Blu-ray / numérique – en ce moment.

Cette featurette raconte comment Phillips et Phoenix ont imaginé leur vision du Joker, qui s’écarte considérablement de la version bande dessinée. Tu sais tout ça, non? Tu as vu Joker maintenant? Vous savez – le film où il danse sur les marches? Et crie à Robert De Niro? Quoi qu’il en soit, si vous avez fait du jones pour de la fraîcheur Joker contenu, votre temps est maintenant. Alors enfilez vos grandes chaussures de clown et dansez.

Joker est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration d’Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un homme ignoré par la société, n’est pas seulement une étude sérieuse du personnage, mais aussi un récit d’avertissement plus large.

