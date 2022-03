Joker : Comment Joaquin Phoenix s’est transformé en Arthur Fleck ?

Le Joker de Todd Phillips a été à la fois un succès au box-office et un succès critique ; voici comment l’acteur Joaquin Phoenix s’est transformé en Arthur Fleck. Récompensé par un Oscar pour ce rôle, comme le regretté Heath Ledger avant lui, Joaquin Phoenix a subi un processus de transformation intense pour devenir le Clown Prince du Crime de DC.

De nombreux incidents sur le plateau ont été rapportés, laissant de nombreuses personnes s’interroger sur les effets du rôle sur la santé mentale de Phoenix. En rupture avec le répertoire habituel des super-héros, Joker raconte l’histoire d’Arthur Fleck, un clown raté et un piètre comédien de stand-up, qui se lance dans une spirale descendante après des années d’abus mental et physique, se tournant vers le crime et semblant provoquer une révolution sociale au sein de Gotham City.

Pour la majorité des critiques, Joker représentait de nouvelles possibilités dans le genre super-héros, racontant une histoire résolument adulte sur la santé mentale et la déchéance sociale, tandis que d’autres l’ont trouvé excessivement mesquin. Quoi qu’il en soit, le film a touché une corde sensible, et l’interprétation de Phoenix est probablement la raison principale de son succès. Comment, je vous prie, a-t-il réussi à se transformer en un personnage aussi complexe et troublé ?

Lors d’un entretien avec Peter Travers, Phoenix s’est montré inhabituellement ouvert sur son processus, à commencer par le maquillage du Joker, qu’il a appris à appliquer lui-même (les maquilleurs prenant les rênes pendant le tournage). Au cours de la période de pré-production, Phoenix a découvert qu’un maquillage simple, entièrement blanc, était le plus effrayant – sans les touches de couleur qu’il arbore dans la majeure partie du film – et ce look a été utilisé dans quelques scènes choisies du film.

Les vêtements et la cadence d’Arthur ont été inspirés par des images des années 1960 que Phoenix a regardées et qui montraient un homme soumis à une évaluation psychologique. Bien que l’état d’Arthur reste assez vague tout au long du film, Phoenix a identifié le syndrome de stress post-traumatique comme l’un des problèmes centraux du personnage et, en recherchant les effets secondaires courants des médicaments qu’Arthur pourrait prendre, il a découvert via des forums Internet que les fluctuations de poids étaient le plus gros problème.

Alors que Phoenix avait l’intention de prendre du poids pour le rôle, ses collaborateurs n’étaient pas d’accord et il a plutôt perdu 23 kilos. « Une fois que j’ai perdu ce poids », a-t-il déclaré à Travers, « j’ai pris conscience de mon corps comme je ne l’avais jamais fait ». Cette physicalité retrouvée a donné lieu à la désormais célèbre séquence des escaliers, où Arthur danse de haut en bas dans une rue en escalier. Phoenix a également mentionné que sa propre faim physique (résultant de la perte de poids) a affecté son interprétation, Arthur étant dans un état de désir quasi-constant.

En outre, dans une interview accordée au New York Times, Phoenix a révélé qu’il s’était entraîné avec un chorégraphe et avait regardé diverses vidéos sur la danse, tout en tenant un journal qu’il remplissait régulièrement avec les pensées d’Arthur, des gribouillages, ainsi que des blagues que le personnage pourrait inclure dans ses spectacles de stand-up. Comme l’a rapporté THR, le développement du rire emblématique du Joker a été un processus très stressant pour Phoenix, l’acteur ayant opté pour « quelque chose de presque douloureux ». Il a vu le rire comme une partie d’Arthur qui se battait pour sortir – créant un effet tendu et convulsif qui est à la fois troublant et pitoyable dans la même mesure.

Pour en revenir aux effets du rôle sur la santé mentale de Phoenix, ce n’est pas quelque chose dont l’acteur s’inquiète habituellement (comme il l’a déclaré dans l’émission Popcorn avec Peter Travers) et le stigmate attaché au rôle du Joker est probablement une invention des médias – provenant en grande partie du décès prématuré de Heath Ledger et de son engagement supposé intense dans le rôle. Cela dit, Phoenix aurait été plus instable sur le plateau, le réalisateur Todd Phillips ayant déclaré au NYT qu' »au milieu d’une scène, il s’éloignait et partait.

Et le pauvre autre acteur pense que c’est lui, alors que ce n’était jamais lui, c’était toujours lui, et il ne le sentait pas ». Phillips affirme que Phoenix est toujours revenu, prêt à travailler après s’être calmé. Le co-star de Phoenix, Robert De Niro, a déclaré : « Joaquin était très intense dans ce qu’il faisait, comme il se doit, comme il se doit », bien qu’il faille noter que De Niro était l’un des rares membres de l’équipe à ne pas avoir vécu directement l’un des walk-out de l’acteur pendant la production de Joker.