‘Joker’ a été piégé ‘dans une trahison des malades mentaux’

Le réalisateur de « Mank », David Fincher, a déclaré que le personnage principal de Joaquin Phoenix dans « Joker » de 2019, qui a fait un milliard de dollars et a donné à la star Joaquin Phoenix son Oscar du meilleur acteur, était piégé dans une « trahison des malades mentaux ».

Dans l’interview avec The Telegraph, Fincher a fait des commentaires sur les studios hollywoodiens ne prenant pas de risques sur des projets innovants et ne faisant que des films «d’un milliard de dollars». Il a utilisé « Joker » comme exemple, qui, selon lui, était un mélange de deux classiques de Martin Scorsese, « Taxi Driver » et « The King of Comedy ».

« Personne n’aurait pensé qu’ils avaient tiré sur un coup géant avec » Joker « si » The Dark Knight « n’avait pas été aussi massif qu’il l’était », a déclaré Fincher dans l’interview avec The Telegraph.

«Je ne pense pas que quiconque aurait regardé ce matériel et pensé, oui, prenons [‘Taxi Driver’s’] Travis Bickle et [‘The King of Comedy’s’] Rupert Pupkin et les confondre, puis le piéger dans une trahison des malades mentaux, et le trotter pour un milliard de dollars », a-t-il dit.

Le film a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, a remporté deux Oscars et neuf autres nominations et est devenu le film classé R le plus rentable de tous les temps.

« Je suis sûr que Warner Bros a pensé à un certain prix, et avec le bon casting, et avec De Niro qui arrive pour la course, ce serait un double ou un triple possible », a ajouté Fincher. «Mais je ne peux pas imaginer que ce film aurait été sorti s’il avait été 1999.»

Fincher a poursuivi en parlant de la façon dont les grands studios s’éloignent des projets «à prix moyen», où les streamers entrent en jeu pour offrir une opportunité à des cinéastes comme Fincher. Son prochain film, «Mank», fera ses débuts sur Netflix le mois prochain après une sortie limitée en salles.

En fait, Fincher a eu de nombreux projets avec Netflix au cours des dernières années, notamment «House of Cards» et «Mindhunter».

«La réalité de notre situation actuelle est que les cinq familles ne veulent rien faire qui ne puisse leur rapporter un milliard de dollars», a-t-il déclaré. «Aucun d’entre eux ne veut être dans le secteur du contenu stimulant à prix moyen. Et cela élimine exactement le genre de films que je fais. Ce que font les streamers, c’est fournir une plate-forme pour le type de cinéma qui reflète réellement notre culture et se débat avec de grandes idées: où sont les choses, ce dont les gens sont anxieux et incertains. Voilà le genre de films qui auraient été morts à leur arrivée il y a cinq ans.

Il a repensé à son projet de 2014, «Gone Girl», en disant: «Il aurait été impossible d’obtenir un film avec cette fin discordante et évaporante si nous n’avions pas été en mesure d’indiquer la place du livre dans le New York Times liste des best-sellers. »

Vous pouvez lire l’interview complète de Fincher ici.